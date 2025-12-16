Почело изношење завршних речи на суђењу Слађану Трајковићу
Завршним речима тужитељке, одбране и оптуженог Слађана Трајковића приводи се крају судски процес где му се у Основном суду у Приштини дуже од годину дана суди за наводно почињене ратне злочине према албанским цивилима на подручју општине Вучитрн.
Тужитељка Фљорије Шамоли је усмено изнела завршне речи, тврдећи, између осталог, да је Трајковић са још неколико униформисаних особа наводно „учествовао у убиству албанских цивила, тако што је деветоро њих спаљено живо“.
Због техничких проблема, њено обраћање у писаној форми није благовремено преведено на српски језик, због чега је одбрана Трајковића затражила додатно време за припрему изношења својих завршних речи.
Прихватајући захтев одбране, судско веће је прекинуло данашње рочиште, а наставак заказало за 22. Децембар у 9.30.
Бивши полицајац Слађан Трајковић одбацио је на прошлом рочишту наводе оптужнице да је одговоран за убиство албанских цивила у Вучитрну током сукоба на Косову и Метохији 1999. године, истичући да је у то време помогао и заштитио стотине чланова албанских породица.
„По мом скромном мишљењу, било је их око пет стотина којима сам помогао, а можда и више“, рекао је Трајковић током испитивања на прошлом рочишту
Трајковић није спорио да је у својству полицајца био на месту догађаја критичног дана, код гробља у Вучитрну, где је било пуно окупљених Албанаца, изведених из њихових кућа.
Бранилац Слађана Трајковића адвокат Живојин Јокановић сматра да тужитељка не може да остане нема након данашњих навода оптуженог.
Јокановић је за исказ оптуженог рекао да је „то је била једна помало потресна прича човека који се није бранио, већ је испричао догађај онако како се он одвијао“.
“Из његовог казивања карактеристично је да он одређује лица, имена, места, а ако је истрага хтела истину, имала је на тањиру све. Међутим, ја нажлост констатујем да се враћамо на неку прву фазу из почетка 2000. или краја 1999. године, где је довољно показивање прста да неко буде оптужен. Што значи, нема Србина који је био војни обвезник а да не може бити осумњичен јер сигурно је да нико од Срба није хтео да буде дезертер, да је морао да прихвати униформу једну или другу, зависи где му је био ратни распоред“, рекао је Јокановић медијима.
Каже да искази сведока наводно оштећених „ретерирају са врло битним чињеницама, различито представљеним“, што је по њему последица протеклог времена.
„Прво, најнезгоднија чињеница је да ти сведоци нису отишли да се пријаве, него су позвани и прозвани. Ако прихватимо такву методу прикупљања доказа морамо имати у виду једну ноторну чињеницу – фрустрација и оптерећеност да се мора бити на страни својих. Према томе, сваки Албанац који се појављује у улози сведока има једну моралну одговорност пред својом популацијом, а то је да буде на страни својих“, објаснио је Јокановић.
По њему, „то није ништа ново, јер историја познаје тај институт још из првобитне заједнице и ранијих периода, те да то на неки начин отежава статус, а многи сведоци Албанци одбијају да сведоче, не смеју да се појаве, пошто је суђење јавна сцена где се одговара за јавни наступ“.
„Надам се да тужилац неће остати глува на све оно што је чула“, подвукао је Јокановић, нагалашавајући да очекује да ће вероватно на наредном рочишту тужитељка дати завршну реч.
Слађан Трајковић ухапшен је 15. децембра 2022. године у Косовској Митровици и од тада се налази у притвору.
Био је припадник косовске полиције, а службу је напустио 5. новембра 2022 године, када су сви Срби са севера КиМ напустили институције под патронатом владе у Приштини.
Пре пријема у косовску полицију, прошао је све безбедносне провере, како приштинских, тако и међунардних институција.
Специјално тужилаштво у Приштини је против Трајковића у јулу 2023. године подигло оптужницу за наводни ратни злочин против цивилног становништва на подручју општине Вучитрн у периоду од 1998. до 1999. године.