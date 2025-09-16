Почело суђење Јелени Ђукановић, осумњиченој за наводну шпијунажу; негирала кривицу
Уосновном суду привремених институција у Приштини данас је почело суђење Јелени Ђукановић из Косовске Митровице, службеници ОЕБС-а, оптуженој да је наводно извршила кривично дело шпијунажа. Након што јој је прочитана оптужница, изјаснила се да није крива.
Адвокат Предраг Миљковић, који заступа Јелену Ђукановић, изјавио је по завршетку рочишта да је суд одбрани оставио рок од 15 дана да поднесе приговор на оптужницу и доказе.
„Ми смо тражили рок од 30 дана који нам закон омогућава, међутим, суд је оценио да је 15 дана сасвим довољно. Ми ћемо у том законском року од 15 дана поднети захтев за одбацивање оптужнице и приговор на доказе и онда ћемо видети како ће суд одлучити о нашим жалбама“, рекао је Миљковић.
Додао је да су суду предложили да окривљеној промени меру притвора у меру кућног притвора уз јемство, али ће суд о томе одлучити накнадно.
„Тужилаштво се, наравно, успротивило. Одбрана сматра да би се овај поступак једнако несметано одвијао и да се окривљеној дâ шанса да се брани из кућног притвора уз меру јемства и сматрамо да је то сасвим разумно прихватити“, казао је Миљковић.
Тужилаштво у Приштини 4. септембра подигло је оптужницу против Јелене Ђукановић због сумње да је као службеник за програме у Регионалном центру ОЕБС-а у региону Косовске Митровице наводно извршила кривично дело шпијунажа тако што је прибављала и достављала осетљива документа Безбедносно-информативној агенцији (БИА).
Јелена Ђукановић је ухапшена 28. фебруара и од тада се налази у притвору.