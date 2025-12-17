Почиње предизборна кампања за ванредне изборе на КиМ
За треће по реду изборе у овој години на Косову и Метохији званично почиње предизборна кампања и трајаће до поноћи 27. децембра.
Ванредни парламентарни избори на Косову и Метохији биће одржани 28. децембра и други су по реду у текућој години. Кандидате су пријавила 24 политичка субјекта, укључујући 18 странака, три коалиције, две грађанске иницијативе и једног независног кандидата. Бориће се за 120 места у парламенту – 100 из редова Албанаца и по 10 из редова Срба и мањинских заједница које живе на КиМ.
Међу Србима, посланичке кандидате имају Српска листа, странка „За слободу, правду и опстанак“ и Косовски савез. Српска листа је највећа српска странка на КиМ и најавила је први предизборни скуп у северном делу Косовске Митровице.
Право гласа на изборима има 2.076.290 регистрованих бирача. Од тога, 1.999.205 бирача гласају на бирачким местима на КиМ, а 77.085 бирача је регистровано за гласање у иностранству.
Гласање ће се обавити на 948 бирачких центара, односно на 2.614 бирачких места.
Парламентарни избори су поново расписани у року мањем од годину дана, јер покрет „Самоопредељење“, иако је добио највише посланичких места, није имао довољно мандата да самостално формира владу, а осталим странкама није понудио основу за чврсту и стабилну коалицију.