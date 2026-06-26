Подршка председнику Вучићу и његовој политици
Већа група Срба из Косовског Поморавља организовано кренула пут Београда на сутрашњи скуп који ће бити одржан под слоганом „ Србија -једна породица“
Већа група Срба из Косовског Поморавља кренула је јутрос организовано пут Београда како би присуствовали великом народном скупу који ће бити организован у суботу 27. јуна испред Народне скупштине Републике Србије, под слоганом „Србија -једна породица“. Како се чуло од организатора одласка Срба из Косовског Поморавља пут Београда ,жели пре свега да се да подршка председнику Републике Србије, Александру Вучићу и његовој политици мира и просперитета.
Према најавама организатора скупу у Београду из Косовског Поморавља присуствоваће у суботу неколико хиљада грађана.
Такође пут Београда с циљем да присуствују сутрашњем народном скупу данас су кренуле и веће групе Срба из других делова Косова и Метохије.
С.И.