Полиција на Брњаку одузела и поцепала заставу српског певачког друштва
Полиција је на пункту Брњак код Зубиног Потока одузела заставу српског Удружења жена централног Косова и певачке групе „Косовке“ из Батуса код Косова Поља, поцепала је и бацила у контејнер. На застави је писало „Косовке“, Батусе, Косово и Метохија, са фотографијом чланица групе, и служила је за представљање приликом учешћа на скуповима културног стваралаштва.
Инцидент се догодио пре два дана, када се група од шест млађих и старијих чланица удружења враћала са Свесрпског сабора културног стваралаштва отаџбине и расејања одржаног 31. августа у Источном Сарајеву.
Оснивачица удружења Данијела Симоновић Митић испричала је РТС-у да је полицајац Албанац у три сата после поноћи, у комбију којим су путовали, приметио наводно спорну заставу међу осталом опремом и наредио да је изнесу из возила.
„Наредио ми је да са заставом изађем из возила. Избацили су нам и остале делове опреме, углавном гардеробу, тражили су још неки предмет који би запленили“, навела је Симоновић Митићева, указујући да су полицајци комуницирали искључиво на албанском језику.
Рекли су јој да је застава наводно провокативна и да подстиче нетрпељивост.
„Уплашили су нас, јер не знамо како ћемо даље, како ћемо да се представљамо, да штитимо српску традицију централног дела Косова, како да се крећемо, да ли ће наставити са одузимањем опреме која вреднује културу и традицију“, забринуто се пита Симоновић Митићева, која је случај пријавила полицијском инспекторату у Ајвалији код Приштине.