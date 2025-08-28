Поново прекинуто заседање скупштине у Приштини, бира се српски потпредседник
У централној скупштини у Приштини настављено је гласање за потпредседника из редова Срба, а кандидати за ту функцију, одлуком председника парламента, одређивани су жребом, извлачењем цедуљица из кутије. Ниједан посланик Српске листе није добио подршку. Ни Ненад Рашић из Иницијативе “За правду, демократију и опстанак” није добио довољно гласова али је за њега могуће гласати још једном.
У првом покушају избора кандидат Српске листе Бранислав Николић није добио ниједан глас за. Након њега подршку нису добили ни остали посланици Српске листе Златан Елек, Срђан Поповић, Игор Симић.
У другом кругу гласања посланик Иницијативе “За правду, демократију и опстанак” Ненад Рашић није изабран за потпредседника. За њега су гласали посланици Самоопредељења и мањинских несрпских заједница. Добио је 56 гласова „за“, од потребних 61.
За Рашића је могуће гласати још једном, па је председник парламента Димаљ Баша прекинуо заседање а наставак заказао током дана, након консултација са посланичким групама, позивајући их јавно да подрже Рашића.
Девет посланика Српске листе није учествовало у гласању, јер су предложили Славка Симића за место потпредседника, који у три круга гласања пре два дана, није добио подршку албанских и посланика мањинских заједница.
Српска листа није желела да предложи другог кандидата, како је то тражио председник парламента, па је по његовој одлуци, покренут поступак избора кандидата жребом. Председник парламента Димаљ Баша тврди да шодно одлуци Уставног суда, исти кандидат за функцију може да буде предложен највише три пута.
Жребом је пре два дана прво извучена посланица Верица Ћеранић. У два покушаја није добила подршку. Затим је предложен Стефан Ковачевић. Ни он није добио подршку. Љиљана Стефановић, одбила је да буде кандидат.
Ни четврти кандидат из жреба Ненад Рашић, у првом гласању није добио је подршку већине посланика, иако је према медијима на албанском, добио подршку Аљбина Куртија. Потом је седница прекинута и настављена данас.
Тешко кршење устава
Представници невладиних организација у Приштини које се баве правом, указују на флагрантно кршење устава и других закона у избору српског потпредседсника централног парламента.
Из косовског правног института (ПКИ) су оценили да је новизабрани пресдседник Скупштине Димаљ Баша спровео поступак избора потпредседника из невећинских заједница кршећи обавезе утврђене уставом, Пословником скупштине, пресудама уставног суда и досадашњом парламентарном праксом.
Гласање за потпредседнике из редова заједница врши се групно, а не одвојено како је то учињено на прошлој седници. У вези са предлогом за гласање за посланика Ненада Рашиц́а за заменика председника Скупштине из редова српске заједнице, самопредлагање је забрањено, навели су из Института.
Даље, председник Скупштине покренуо је процес жребања кршећи пословник, јер се жреб примењује само када нема поднетих предлога, док је у овом случају било конкретних предлога посланика српске заједнице, односно Српске листе.
Правници у Приштини указују да у случају избора српског потпредседника, осим Српске листе ниједна друга партија нема право на то место, без њене сагласности.
Без избора српског потпредседника, парламент неће бити конституисан у новом сазиву.
За потпредседнике су до сада изабрани Емилија Реџепи, Вљора Ћитаку, Аљбуљена Хаџиу и Кујтим Шаља.