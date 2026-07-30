Посете светињама на КиМ од 1. августа уз „туристичког водича“ – забринутост верника и СПЦ због мере Приштине
Нова правила Приштине предвиђају да организоване групе ходочасника од 1. августа приликом обиласка српских светиња на КиМ буду у пратњи лиценцираног туристичког водича. Организаторка ходочасничких путовања на КиМ Ивана Ћорић каже да би неизвесност могла да одврати вернике од доласка. Асистент на Катедри за историју Филозофског факултета у Косовској Митровици Лука Јовановић истиче да одлука није само техничка, већ мера која може да ослаби положај СПЦ и њену везу са манастирима.
Од 1. августа организоване групе ходочасника које посећују српске светиње на Косову и Метохији мораће да буду у пратњи туристичког водича са лиценцом издатом у Приштини. Епархија рашко-призренска упозорава да се верска путовања не могу изједначавати са комерцијалним аранжманима.
Организаторка ходочасничких путовања на Косово и Метохију Ивана Ћорић каже да организатори ходочасничких путовања нису благовремено добили званично обавештење о новим правилима. За њих су сазнали „посредством друштвених мрежа и летака који су дељени појединим групама приликом напуштања покрајине“.
„Били смо затечени, изненађени и, са друге стране, уплашени. Не знамо шта ова одлука значи за поклоничке агенције и хуманитарне организације које све чешће долазе на КиМ“, истиче Ћорићева.
Оцењује да би нова мера могла да обесхрабри вернике и смањи број њихових долазака и напомиње да су за август већ најављена путовања за која правила неће бити јасна.
„Док не дођемо пред сам прелаз, не знамо шта може да нас задеси. Мораћемо да сачекамо и видимо како ће проћи остале групе“, наглашава саговорница Јутарњег програма Радио-телевизији Србије.
Јовановић: Одлука није техничка примена прописа
Асистент на Катедри за историју Филозофског факултета у Косовској Митровици Лука Јовановић сматра да нова правила не треба посматрати као случајну меру или искључиво техничку примену прописа, већ као одлуку усмерену против српске заједнице и Српске православне цркве.
„Верујем да је ово покушај да се српски народ одвоји од онога што представља стуб његовог постојања на КиМ, а то су манастири. Они су постали места ходочашћа и симболи опстанка СПЦ“, тврди Јовановић.ž
Објашњава да су све бројније групе ходочасника постале видљивије у покрајини и подсећа на раније инциденте током посета манастирима, укључујући хапшења испред Високих Дечана.
„Све је то служило одвраћању људи од даљих долазака, али ми се чини да ће и ова мера деловати контрапродуктивно. Она може додатно да оснажи приврженост верника својим светињама“, наовди историчар.
Пратња свештеника као привремено решење
Ћорићева указује да је и до сада било уобичајено да ходочасничке групе, када је то могуће, путују са свештеником или монахом, подвлачећи да је реч о верским путовањима – чији је основни циљ посета светињама – а не о туристичким обиласцима.
„Увек је лепше када путовање прати духовник и било би добро да се таква пракса настави. Епархија рашко-призренска спремна је за дијалог, али су и њени представници забринути, као и верници“, поручује Ћорићева.
Јовановић претпоставља да би примена нових правила могла да има шире последице по положај Епархије рашко-призренске, као наставак покушаја слабљења везе СПЦ са њеним светињама на КиМ.
„Овај пропис видим као још један у низу притисака на СПЦ. Циљ је да се ослаби положај и поједине светиње представе као општехришћанске или албанске“, закључује Јовановић.