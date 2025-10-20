После локалних избора на Косову и Метохији: између неизвесности, притисака и наде
После локалних избора на Косову и Метохији, Срби су поново освојили већину у својим општинама и враћају се у институције. Ипак, како кажу саговорници РТС-а, услови у којима ће деловати остају изузетно тешки, а правна и политичка неизвесност све већа.
На Косову и Метохији, седам дана после избора, Срби се осећају исто – неизвесност је и даље присутна, тврди председник Удружења новинара Србије Живојин Ракочевић.
„Овде већ 25 година избори нису донели никакве промене. Ако не изађете на изборе, кајете се. Ако изађете, опет се кајете. Али овог пута, није било избора – морало се изаћи“, објашњава Ракочевић.
Према његовим речима, терен је подељен на два нивоа – јужно од Ибра, где Срби нису напуштали институције, и север, где су након њиховог изласка празни простор попунили Албанци.
„Сваки повратак у институције доноси мање права него што смо их имали пре изласка. То је суров систем кажњавања у ком су људи већ изоловани и изван нормалног живота“, наглашава Ракочевић.
Он додаје да је „остало само голо преживљавање“ и да су механизми заштите из Београда сведени на минимум.
„Власт у Приштини шватила је да док год неко живи – нешто му се може узети“, рекао је председник УНС-а за РТС из Грачанице.
Процеси који воде нестанку
Према речима Ракочевића сада је најважније да се зауставе процеси који воде дугорочном нестајању Срба.
„Јужно од Ибра мора се зауставити претварање пољопривредног у грађевинско земљиште и неконтролисана градња. На северу ће бити борба – како да новоизабрани градоначелници раде са администрацијом у којој сада раде Албанци, како да запосле Србе и како да се изборе са полицијом, правосуђем и централним институцијама“, објашњава Ракочевић.
Срби су показали зрелост и јединство
Саветник у Министарству информисања и телекомуникација Милош Гарић истиче да су Срби на изборима показали „велику зрелост и јединство у немогућим условима“.
„Са јасном одлуком да подрже Српску листу, као јединог озбиљног политичког чиниоца међу Србима, они су показали да су спремни да бране своја права и институционално присуство“, каже Гарић.
Он додаје да је излазак из институција био тежак и штетан потез, али да је био последица једностраних потеза Приштине.
„Срби нису изашли из хира, већ зато што су били гурнути у ту позицију. Али сада су извукли поуке – шватили су да се борба мора водити изнутра“, нагласио је Гарић.
Повратак без попуста
Милош Гарић сматра и да односи са властима у Приштини неће бити нимало једноставни.
„Курти и било ко после њега неће показивати попустљивост према Србима. Наставиће се политика одузимања ингеренција и слабљења Срба, посебно на северу“, сматра.
Ипак, додаје да је снажан излазак на изборе важан сигнал јер је гласало скоро 58.000 Срба.
„То је порука да не одустају од својих права и будућности, упркос притисцима и покушајима да их протерају“, каже Гарић.
Ненормални услови постају свакодневица
Ракочевић очекује да ће преузимање функција протећи „у ненормалним условима“.
„Замислите градоначелнике који морају да траже радна места за своје сараднике у Приштини, а на та места су већ дошли Албанци. У 90 одсто случајева одговор ће бити негативан. То ће бити љута борба на терену“, каже Ракочевић.
Он упозорава да ће се Срби и даље суочавати са „паралелизмом институција“ и потпуним одсуством правне сигурности.
„Живимо у времену без стандарда – у некој врсти контролисане анархије“, објашњава Ракочевић.
Косово је црна рупа Европе
На питање зашто међународна заједница не реагује на кршења права Срба, Гарић каже да је управо то највећи проблем.
„То је одсуство адекватних реакција Запада, који је преузео одговорност да руководи процесима на Косову. Видимо како руководе – резултата нема“, истиче Гарић.
„Косово је од 1999. године црна рупа Европе – у политичком, економском и безбедносном смислу. Тамо владају криминалне банде, не важе закони, а Србима се укидају и она основна права која су им формално гарантована“, додаје Гарић.
На Србима највећи терет
Гарић наглашава да је борба за опстанак сада пре свега на самим Србима.
„Они носе највећи терет. Држава Србија ће наставити да их подржава на сваки могући начин, али морају бити истрајни у захтеву за поштовање међународног права и својих права“, поручио је Гарић.
Ракочевић закључује да је опстанак српске заједнице на Косову и Метохији „борба за живот у систему без стандарда, где сваки човек постаје симбол отпора“.