ПОСТИГНУТО РЕШЕЊЕ ПРЕДСТАВЉА ОЛАКШАЊЕ ЗА СРБЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да решење које је постигнуто у вези са применом Закона о странцима на Косову, представља олакшање за српски народ.„Разговарали смо са Ервопљанима, трудили су се, разговарали смо са Србима на Косову и Метохији о томе шта је за њих прихватљиво… Уз све то, нема лепих и лаких решења, али уз сва различита тумачења, ово је њима ипак олакшање, постигнут је модел“, рекао је Вучић новинарима у Смедеревској паланци.
Изразио је захвалност Европској унији на ангажману.
„Јер и поред тога што знамо да не поштују Повељу УН и Резолуцију Савета безбедности УН, захвалан сам на ангажману Европљанима који су желели да избегну већу катастрофу и сукобе у овом тренутку“, подвукао је председник Србије.
Вучић је истакао да је постигнуто решење које ће олакшати српском народу живот на Косову.
„Разговарали смо све време и били у контакту са Србима да видимо шта могу да прихвате. Овим решењем опстаће људи на универзитетима и у здравство“, објаснио је он.
Вучић је казао да се решава и питање око таблица.
„Видећемо како ће то неко да тумачи за два три дана. Верујем да ће ово решење бар за неко време дати предах и бити прилика да сачувамо људе“, подвукао је он.
Он је поновио да ће за седам до 10 дана отићи на прелазе како би разговарао са Србима са Косова о томе како да им држава додатно помогне.
„Ићи ћу и на прелазе да разговарам са народом, са представницима Срба у Рашки, али желим да одем са обичним људма да разговарам, како да помогнемо нашем народу на Косову и Метохији“, рекао је Вучић.
Председник Вучић је, одговарајући на питања у вези указивања из Хрватске на наоружавање Србије, поручио да „неће дозволити да Србија буде слабија од оних који нас окружују“.
Нагласио је да нас чека више војних вежби, и додао да војска није играчка.
„Не постоји ниједна ноћ у претходних 14 година да нисам помислио на безбедност и сигурност наше државе пре него што легнем. Ниједна ноћ! Превише сам одговоран и посвећен да Србија буде унижена и растурена као што је била деведесетих. Многи ми нису веровали. Када сам полагао испите ишао сам на десетку, а не само да прођем. И сада су изненађени у региону одакле нам ово… Мени је криво због овога што сте сви ви медији урадили, око ове ракете, они који су упалили аларме, а не ми, они који су нам отели 14 одтсо територије и који су срушили Бриселски споразум, а који се наоружавају. Видите како су вас Хрвати и сви остали навукли да кажете оно што они хоће да кажу. Кажу ми смо упалили аларм. А није био упаљен када сте формирали војни савез са Приштином и Тираном. Није био аларм када сте купили половне рафале, па сте нам објашњавали да је нормално да ви добијете метеор ракете, а ми слабије МИЦА ракете. И њихов државни врх се тада хвалио, то је било потпуно нормално“, објаснио је Вучић.
И.Ј.