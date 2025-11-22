Предизборна кампања на КиМ од 17. до 28. децембра
Централна изборна комисија је саопштила да ће предизборна кампања за ванредне парламентарне изборе на КиМ почети 17. децембра и трајаће до дана одржавања избора, 28. децембра.
Након распуштања парламента у четвртак, председница Вјоса Османи одредила је 28. децембар као датум одржавања превремених избора, због неуспеха странака у формирању нове владе.
Превремени избори 28. децембра биће трећи који ће бити одржани ове године, а други парламентарни. Претходни су одржани 9. фебруара, а локални 12. октобра.
Централном владом у техничком мандату и даље управља Аљбин Курти.