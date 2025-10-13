ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ЧЕСТИТАО ПОБЕДУ СРПСКОЈ ЛИСТИ И СРПСКОМ НАРОДУ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ „БИЋУ УВЕК УЗ ВАС СЕСТРЕ И БРАЋО“
После одржаних локалних избора на Косову и Метохији и победе Српске листе у првом кругу у девет од десет општина, државни званичници упутили су честитке.
Вучић се укључио у штаб Српске листе: Никада неће моћи да укину српско име и презиме
Председник Србије Александар Вучић укључио се синоћ телефоном у штаб Српске листе у Косовској Митровици и честитао тој странци победу на локалним изборима на Косову и Метохији.
Вучић је истакао да је поносан на њих, њихову борбу и српски народ у јужној српској покрајини.
„Поносан сам на то што, иако су нас отписивали, ми смо успели да се изборимо и не могу да укину српско име и презиме и никада неће“, рекао је Вучић.
Истакао је да ће увек бити уз Србе на Косову и Метохији.
„Бићу увек уз вас, сестре и браћо. Наставићемо да се боримо, нека живи српски народ! Живела Србија и хвала вам, сестре и браћо, све најбоље желим вама и вашим породицама“, рекао је председник Вучић.
Честитам Српској листи и нашим вредним људима у Канцеларији за Косово и Метохији
„Још једна победа…Честитам Српској листи и нашим вредним људима у Канцеларији за Косово и Метохији“, написао је председник на Инстаграму.