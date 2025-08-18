ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ: ДРЖАВА ЋЕ ЗАШТИТИТИ ГРАЂАНЕ И ЊИХОВУ ИМОВИНУ
Председник Србије Александар Вучић поручио је у обраћању нацији да смо ушли у фазу друштвено контролисаног хаоса, и упозорио да је земља због насиља на улици у опасности. Питање је дана када ће некога да убију, уколико се будемо плашили ништа од нас и наше државе неће остати, поручио је Вучић у обраћању из Палате „Србија“. Поручује да држава има довољно законских мера на располагању, и да увођење ванредног стања није разматрано.
Сачекајте неко кратко време и онда ће се држава деловати и заштитити све грађане заувек од злочина који се над њима чине и над њиховом имовином, поручио је председник Вучић.
„Оператива ради свој посао и за десет дана сва лица која су у немирима учествовала биће приведена. И та лица са фантомком, по конституцији ћемо да препознамо. Нашли смо их ми, оне који су мислили да их никада нећемо наћи. Мора ћете одговарати, мора ће да нам објасне шта раде. Ја сам захвалан људима који знају шта су вредности Србије. Пустите наше политичке расправе и трвења“, рекао је Вучић.
Или ћемо ми да бранимо вредности нормалног, пристојног и демократског живота, или ћемо да имамо то да нам долазе по кућама, а ми да стојимо и гледамо и да се сакривамо у мишје рупе, поручио је председник.
„И да не можемо да живимо и да не можемо да излазимо нигде. Или ћемо томе сви да се супротставимо. Пре свега цео државни апарат, а затим и сви други нормални људи. Уколико се будемо плашили, ни од нас, ни од наше државе, ни од свега онога за шта смо живели све ове године, деценије, за шта смо се борили, неће остати ништа“, рекао је Вучић.
Уколико не предузмемо одлучније мере против насиља, питање је дана када ће неко бити убијен
Председник Србије упозорио је да, уколико не буду предузете одлучније и снажније мере против насиља на улицама, да ће доћи тренутак када ће неко бити убијен.
„Моје упозорење људима је да, уколико упозорење које дајем и себи, које сам дао и мојим пријатељима из полиције, који се муче да ноћно раде, уколико не будемо предузели одлучније и снажније кораке, у питању је дана када ће неког убити. И то вам говорим на најотворенији начин“, рекао је Вучић.
Како је рекао зато је и сазвао данашње обраћање да би рекао да је то једино што је преостало.
„Све друго су већ урадили. Остало је само да почну да убијају. И нисам претарао, ја вам кажем, питање је дана када ће се то догодити. Буквално је питање дана када ће да крену да убијају отворено на улици. И тада ће рећи: овде је све у реду, револтирани грађани мирно су убили тог и тога. И звучи вам као пародија. Није пародија. Ја сам ово сазвао да бих вам рекао шта ће да се догоди. Јер ја видим како то иде. И ово радим због историје, да не би било да нисам упозорио на време“, рекао јуе Вучић
Председник Александар Вучић изјавио је да је земља у великој опасности и да банда влада улицама, мислећи, како каже, да имају право да туку, пале и руше.
„Угрозили су сваког човека. Све што раде је против сваког нормалног грађанина. Не дозвољавају људима да се крећу по граду, нико не може хлеб да заради, јер банда влада улицама, мислећи да имају право да туку, пале и руше. Ниједан њихов скуп није легалан“, рекао је Вучић.
Председник Србије је одговарајући на питање о ванредном стању рекао да то није разматрано.
„Нисмо разматрали увођење ванредног стања и процедура за увођење ванредног стања је компликована. Потребна је сагласност председника, председника владе, али мора да се иде на седницу Народне скупштине, јер ванредно стање проглашава Народна скупштина. Нисмо то разматрали, имамо и довољно мера које можемо да предузимамо у складу са законом. Ово је крајња мера, просто до сада нисмо разматрали, и не бих волео да је разматрамо“, рекао је Вучић.
Извор: РТС