ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ: ОГРАНИЧИЋЕМО МАРЖЕ, СМАЊИЋЕМО ЦЕНЕ, ИЗБОРИ ПРЕ ЗАКОНСКОГ РОКА
За неколико дана биће представљен нови програм помоћи за грађане, очекујем да укупно цене у Србији доведемо да падну више од 15-20 одсто, пре свега говорим о прехрамбеном делу, изјавио је председник Александар Вучић. Цене у трговачким ланцима у Србији су на нивоу од 95 одсто просечних цена у Европској унији, док им цене струје, гаса, транспорта, као и плате које дају својим радницима – нису као у земљама ЕУ, навео је Вучић. Поновио је да ће избори бити одржани пре законског рока.
Председник Вучић је најавио да ће за неколико дана бити представљен нови програм помоћи за грађане у оквиру економских мера, међу којима ће бити и ограничавање трговачких маржи у циљу смањења цена, пре свега прехрамбених производа.
„Верујем да ће резултат бити укупно смањење цена, али не по једином производу, то ће бити хиљаде производа, групе производа. Имаћемо десетине група производа. Маржа мора бити нижа и очекујем да укупно цене у Србији доведемо да падну више од 15-20 одсто. Пре свега говорим о овом прехрамбеном делу, дакле од житарица, хлеба, уља, брашна, свега другог што је неопходно, дакле што вам је најпотребније за свакодневни живот, до безалкохолних пића, да све то падне до 20 одсто и верујте, успећемо“, рекао је Вучић на ТВ Пинк.
Вучић је навео да су цене у Србији на нивоу 95 одсто просечних цена у Европској унији.
„Глишић добро, верујем да ће изаћи без последица“
Председник је изјавио да се министар за јавна улагања Дарко Глишић добро осећа после можданог удара и да верује да ће изаћи без већих последица.
„Били смо заједно и договарали предстојеће акције. Он је добро. Стално се чујемо, сад га виђа и породица“, рекао је Вучић.
„То апсолутно не сме, не може и није могуће да се догоди. Нити је овде цена струје и цена гаса као што су у европским земљама, нити су им транспортне услуге, нити су им плате на нивоу европских које морају да плаћају радницима овде“, рекао је Вучић.
Навео је да су неки ланци ушли са маржом од 18 одсто попут немачког „Лидла“, а онда су те марже повећали готово дупло.
Како је рекао, свидело се то трговинским ланцима или не, радиће се на много поља да се омогући људима да лакше преживе јесен.
„Ми смо узели моделе и Мађарске, и Румуније, и Северне Македоније, сагледали све њихове, све то што су радили у претходном периоду, да видимо како да спустимо цене“, рекао је Вучић.
Председник је најавио и измене закона о трговини.
„Покушаћемо да обезбедимо повољне кредите за грађане са мањим примањима“
Председник је изјавио да ће држава у оквиру економских мера које припрема покушати да обезбеди да банке дају повољне кредите грађанима са мањим примањима.
Како је рекао, покушаће да разговарају појединачно са банкама, а ако неко не буде желео да изађе у сусрет држави, Вучић је запитао зашто би неко такав уопште радио са државним органима.
„План је да и грађани који имају најмања примања могу да добијају неке повољне кредите. То је до сада скоро било немогуће, јер обично банкари избегавају да дају кредите онима који имају мала примања. Тиме се посебно бавимо и то ћемо посебно појединачно да разговарамо са банкама“, навео је Вучић.
„Изборе ћемо свакако имати пре уставног и законског рока“
Председник је поручио да време одговорности долази, да људи не морају да брину, и да увек позива људе на мир и на дијалог.
„Позивам њих да разумеју да морамо да разговарамо. Да не могу да туку људе зато што људи другачије мисле. Да се неће на такав начин доћи на власт. А као што сам рекао, изборе ћемо свакако имати пре уставног и законског рока, онда када надлежне институције о томе буду донеле одлуку“, рекао је Вучић.
„Ситуација у Републици Српској тешка, бићемо уз српски народ“
Председник Вучић је изјавио да је тренутна ситуација на простору Републике Српске тешка и да он није сагласан са страним фактором који тврди да је председник РС Милорад Додик једини кривац, али да ће Србија радити на очувању мира и стабилности.
Вучић је истакао да је данас разговарао са Додиком и да ће се у наредним данима видети са њим, али да не може да доноси одлуке у име Републике Српске.
„Додик је био у праву по питању имовине, а они су га намерно гурали и терали до краја и довели га у ћошак одакле није могао да изађе“, рекао је Вучић коментаришући одлуку Милорада Додика да се супротстави одлукама ЦИК-а, тврдећи да ће Српска нестати уколико се не дистаницира од Сарајева.
Вучић је нагласио да ће Србија бити уз свој народ и Републику Српску.
М.С.