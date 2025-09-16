ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ СА ЦАРЕМ НАРУХИТОМ: СРБИЈА И ЈАПАН ЗАЈЕДНО ГЛЕДАЈУ У БУДУЋНОСТ
Председник Србије Александар Вучић састао се у Токију са Његовим Величанством, царем Јапана Нарухитом, и том приликом истакао да тај сусрет отвара нову страницу у билатералним односима и шаље јасну поруку да Србија и Јапан заједно гледају у будућност. У Царској палати је претходно приређена аудијенција Вучића код цара Нарухита.
Александар Вучић, на Инстаграм налогу будуцностсрбијеав, написао је да је имао част да се у Токију састане са Његовим Величанством, царем Јапана Нарухитом.
„Овај сусрет представља потврду дубоког међусобног поштовања и пријатељства које повезује наше две земље“, навео је председник Вучић.
Нагласио је да Србија и Јапан деле заједничке вредности – посвећеност миру, стабилности и просперитету, као и снажну вољу да градимо будућност засновану на сарадњи и разумевању.
Председник је додао да је за Србију велика привилегија што има прилику да учврсти везе са једним од најразвијенијих и најугледнијих народа света, посебно кроз овако значајан сусрет на највишем нивоу.
Председник Вучић је рекао да је замолио цара Нарухита да размотри могућност посете Србији, посебно имајући у виду још увек жива сећања на посету тадашњег принца Акихита Београду 1976. године.
Вучић је истакао да тај сусрет отвара нову страницу у билатералним односима и шаље јасну поруку да Србија и Јапан заједно гледају у будућност.
Председник је додао да је за Србију велика привилегија што има прилику да учврсти везе са једним од најразвијенијих и најугледнијих народа света, а посебно што се то чини кроз овако значајан сусрет на највишем нивоу. Председник Вучић састао се у Токију И са председником владе Јапана Шигеру Ишибом.
Састанку је присуствовала и министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић, министар науке, технолошког развоја и иновација Бела Балинт, директор Канцеларије за ИТ и е-управу Михаило Јовановић и председник Привредне коморе Марко Чадеж. Председник Србије борави у радној посети Јапану од 14. септембра, а јуче је у Осаки присуствовао званичној церемонији представљања Националног дана Србије на изложби Експо у том граду.
Посету Јапану председник Вучић завршава 17. септембра.