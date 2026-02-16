ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ: СРЕТЕЊЕ СПАЈА ТРИ ТРАДИЦИЈЕ СРПСКОГ НАРОДА – ВЕРУ, ВИТЕШТВО И УСТАВОТВОРНОСТ
УРУЧЕНА ОДЛИКОВАЊА ПОВОДОМ ДАНА ДРЖАВНОСТИ
Председник Србије Александар Вучић у Палати Србија уручио је одликовања заслужним појединцима и институцијама поводом Сретења – Дана државности Србије. Вучић је поручио да је Сретење празник који у себи носи три величанствене традиције српског народа – дубоку веру у свој културни образац, несаломиви слободарски дух и истрајну државотворност и додао да три сретења – вере, витештва и уставотворности, чине Сретење јединственим даном у српској традицији.
Предлози народу на Сретење у три тачке
Председник Вучић је народу на данашњи дан на празник предложио три ствари.
„Прво, Србија мора да покуша да сачува мир. Један смо од најстрадалнијих народа у 20. веку. Још од анексионе кризе у БиХ смо само захваљујући Стојану Новаковићу избегли велику катастрофу, а када су сви демонстранти у Београду позивали на пушке са свевеликим Браниславом Нушићем до првог и другог Балканског рата у којем смо имали те велике жртве првог светског рата где смо више од 28-29 одсто становништва изгубили неко ће рећи од разних болести али у рату и од разних болести као последица ратног сукоба највише у Европи, највише на свету пропорционално по свом броју становника“, рекао је Вучић.
Према његовим речима, у другом светском рату, на антифашистичкој страни, убедљиво, десетоструко више него свих осталих народа са простора бивше Југославије, који су се борили против нацизма, страдало је Срба, платили смо највећу цену и и платили смо огромну цену, као и неки други народи, свакако у сукобима деведесетих.
Зато је важно и наш приоритетни циљ мора да буде, како је истакао, да сачувамо демографски капацитет, да сачувамо живот Србије, да сачувамо мир.
„Друго, бићемо притиснути теже и више него икада. Савези које праве против нас нису направљени да би били друга, трећа или пета вест у нашим информативним емисијама. Ти савези су направљени да би активно деловали против нас и да би се припремило неко јединствено поље деловања на неком источном фронту, где не би било камена у ципели, а многи Србију виде као тај камен у ципели. Зато морамо да будемо спремни да сачувамо своју земљу“, објаснио је.
Оценио је да се ти савези праве да би из различитих праваца напали Србију, иако то данас делује као потпуно немогућа ствар.
„Ја вам саопштавам, чак не оно што мислим, већ оно што знам, да би у тренутку када за то дође потреба, у тренутку када избије много већи рат, него што је данас, постојале снаге које имају довољно могућности и капацитета да окупирају нашу земљу“, каже Вучић
У складу са тим, како је рекао, морамо да будемо припремљени, морамо да оснажимо све своје економске капацитете, да ојачамо наше институције, да оснажимо нашу војску и да будемо спремни да одбранимо земљу и победимо.
„Тачка три. Наши непријатељи су у прошлости увек са Србима најлакше решавали проблеме тако што би нас међусобно свађали, тако што би уносили раздор у српски народ. А ми Срби смо некако увек више волели да непријатеља видимо у неком свом и да за све окривимо неког свог. Малопре смо гледали, слушали део из Житија Карађорђа, Великог вожда и Великог Милоша. А како смо се односили према њима? Једном смо одрубили главу, а другог смо протерали у Влашку. Ни за живота, а ни после живота првих 30 година им нисмо опростили то што су били и слободољубиви и што су толико волели Србију. Срећом, генерације које долазе нису заборавиле то што су за ову земљу учинили“, подсетио је Вучић
Напоменуо је и када нас је НАТО напао, извршио агресију 1999. године, 15 дана смо били јединствени, а после тога за све су нам били криви неки наши, а не они који су нас бомбама засипали бомбама, који су нам убијали децу, који су нам убијали 16 радника РТС-а, децу и људе у возовима, који су само ишли од своје куће, да посете децу или да оду на посао.
„Јер увек нам је лакше да свој бес искалимо на неком свом, а не да добро сагледамо шта се заиста догодило. Ипак ми Срби имамо једну дивну особину. Да такве своје грешке исправимо протеком времена. Да добро сагледамо колико смо неправедни били и према Карађорђу и Милошу. колико смо неправедни били према свим нашим борцима за слободу, па ако хоћете и политичарима, од Баје Пашића до многих других из Првог светског рата, Другог светског рата, па и сукоба деведесетих. То је одлика великих народа“, рекао је Вучић
Захвалио је Српској православној цркви што је чувала јединство нашег народа и наше земље, што је уједињавала, а не делила народ.
„Нама је потребно да у периоду, у времену које долази, да будемо, ако не јединствени, јер нам је демократија потребна, а не једно умовање, али да покушамо да пронађемо и да разумемо који је то заједнички именитељ и шта је то што заједно морамо да учинимо како бисмо буквално опстали, како бисмо земљу сачували и како бисмо могли да идемо напред“, истакао је председник Вучић.
Вучић Србима на КиМ: Увек ћемо бити уз наш народ и бити гарант његовог опстанка
Председник Вучић рекао је да посебно жели да захвали нашем јуначком народу са Косова и Метохије, људима који, како је истакао, пролазе кроз тешко време и носе огромно бреме опстанка Срба у својој колевци.
„Нисмо у ситуацији да имамо ефективну контролу на тој територију захваљујући ономе што се збивало 1999. и 2008. године, али ћемо увек бити уз свој народ, увек га штитити и бити гарант његовог опстанка“, рекао је Вучић.
Додао је да имамо само најбоље жеље за српски народ који живи у региону – у Републици Српској Црној Гори, Северној Македонији, Хрватској, Словенији.
„Свуда им желим да сачувају српско име и презиме и да се боре за опстанак нашег народа, да буду вредни, марљиви и да заједнички, у различитим државама, градимо јединствену будућност“, рекао је Вучић.
Председник је истакао да празнике Сретења треба да нам буде подсетник да Србија најбрже корача напред када зна да се ослања на традицију.
„Нека нам овај празник буде подсетник да Србија најбрже корача напред када зна на шта се ослања. Наслоњени на традицију, загледани у будућност настављамо да градимо кућу чији су темеље зидали наши преци у Марићевића јарузи“, рекао је председник Вучић.
Како је нагласио, Први српски устанак није случајно почео на тај свети дан.
„Карађорђе и устаници нису желели само војничку победу. Желели су да њихова борба и победа буду благословени. И баш као што је Симеон срео светлост у Христу, тако је српски народ на Сретење срео своју судбину. Судбину слободног и слободарског народа“, истакао је Вучић.
Наводећи да је светло слободе требало да победи таму вековног јарма, Вучић је казао да је та светлост, која се указала баш на Сретење, осветљавала пут ка модерној српској држави.
„Верски празник постаје празник слободе, а црквена симболика стопила се са националним устанком три деценије касније, 15. фебруара 1835. године, поново на Сретење, донет је Сретењски устав, први устав Кнежевине Србије. Ни ово није била случајност, већ намерна, свесна жеља да се тај већ благословени дан на који је почела борба за слободу, означи као дан када та слобода добија своје правно утемељење“, истакао је председник Вучић.
Указао је да је Сретењски устав био један од најнапреднијих уставних аката тог времена у Европи и да је укидао феудализам, гарантовао слободу трговине и ограничавао самовољу владара. Како је навео, иако је убрзо суспендован под притиском великих сила, оно што је остало као трајно сведочанство јесте да српски народ није желео само слободу од туђина, већ и слободу у уређеној држави.
„Тако је Сретење постало троструки празник, дан када је Бог срео човека, дан када је народ срео слободу и дан када је слобода срела закон. Ова три сретења – вере, витештва и уставотворности, чине Сретење јединственим даном у српској традицији“, истакао је Вучић. Он је српском народу пожелео да га светло Сретења и даље води кроз изазове савременог света.
Одликовања заслужним појединцима и институцијама из сектора безбедности
Орден заслуга за одбрану и безбедност првог степена добила је интервентна јединица полиције Министарства унутрашњих послова.
Златну медаљу за ревносну службу добио је пуковник полиције, припадник Министарства унутрашњих послова Далибор Отовић, а потпуковнику полиције Бојану Дикићу ова медаља додељена је постхумно.
Сретењски орден првог степена добио је Војногеографски институт „Генерал Стеван Бошковић“.
Орден белог орла са мачевима трећег степена добили су Криминалистичко – истражна група Војне полиције, Бригада везе – јединица Генералштаба Војске Србије и 224. центар за електронска дејства Војске Србије.
Орден заслуга за одбрану и безбедност другог степена добила је Прва бригада копнене војске Војске Србије.
Добитници златних и сребрних медаља за заслуге
Златну медаљу за заслуге добили су Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, затим музичари Радош Раша Павловић, Снежана Ђуришић, Ана Бекута.
Златну медаљу за заслуге добио је и Фонд за избегла расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, новинар Владимир Вуковић, вршилац дужности директора Пете београдске гимназије Данка Нешовић, директор Центра за културу Кладово Жаклина Николић, оснивач Удружења Извор Љиљана Михајловић.
Добитници златне медаље за заслуге су и директор фирме из Прибоја Селма Рустемовић, директор Јавне библиотеке Дољевац Боги Митић, кувар Милијан Стојанић, директор Народног позоришта Тимочка крајина Владимир Ђуричић.
Сребрном медаљом за заслуге одликовани су песник Марко С. Марковић и учитељ Марко Чикарић.
Пољоприведник Ненад Јовановић добио је златну медаљу за храброст „Милош Обилић“
Лауреати Ордена Карађорђеве звезде трећег степена
Орден Карађорђеве звезде трећег степена уручен је првакињи опере Народног позоришта Сањи Керкез, Шаховском савезу Србије, легендарном кошаркашу у пензији Радмилу Мишовићу, адвокату Игор Симић за нарочите заслуге за развијање односа Србије и Француске.
Истакнути појединци добили Орден Карађорђеве звезде другог степена
Карађорђеву звезду другог степена добили су ортопедски хирург Бранко Крајновић, као и пољопривредница из села код Ваљева и мајка петоро деце Љиљана Гавриловић за исказану животну храброст и упорност.
Карађорђева звезда другог степена уручена је и доктору Душану Пејину, пољопривредном иноватору и најстаријем активном студенту докторских наука за нарочите заслуге и постигнуте резултате у јавним и просветним делатностима, посебно у области пољопривреде, као и Ђорђу Ђурковићу, рудару Електропривреде Србије на површинском копу Дрвно.
Добитници Ордена Карађорђеве звезде првог степена
Орден Карађорђеве звезде првог степена добили су Матица српска, лекари Јелена Друловић у области неурологије, Никица Грубор у области абдоминалне хирургије, Зоран Џамић у области урологије, Ненад Арсовић у области оториноларингологије.
Орденом Карађорђеве звезде првог степена постхумно је одликован новосадски инжењер и професор физике Ђуро Раца за исказани патриотизам и животну храброст.
Лауреати Сретењског ордена другог и трећег степена
Сретењски орден другог степена добили су директор Културно-просветне заједнице Београда Живорад Жика Ајдачић, Породилиште у Пасјану, Дом ученика средњих школа Ниш и режисер и сценариста Милутин Петровић.
Сретењски орден трећег степена добили су доктор биотехничких наука Лука Радоја, Удружење Тимочана и Крајинаца у Београду, Архив Косова и Метохије, Дом културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“ – Ниш и Новинско – издавачка установа „Либертатеа“ Панчево.
Добитници Сретењског ордена првог степена
Сретењски ордени првог степена митрополиту бачком др Иринеју Буловићу, министру правде у Влади Републике Српске Горану Селаку и амбасадору Србије у Румунији и академику Драгану Симеуновићу.
Сретењски орден првог степена додељен је и писцу Селимиру Радуловићу, председнику Матице српске, књижевнику и универзитетском професору Драгану Станићу, професору емеритусу Правног факултета у Београду др Мирку Васиљевићу, шефу Катедре за ваздухопловна превозна средства на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду Ољи Чокорило, као и професорки на Факултету политичких наука проф. др Драгани Митровић.
Сретењски орден првог степена добили су и Јавна установа „Позориште Бора Станковић“ из Врања, Архив Војводине и Војногеографски институт „Генерал Стеван Бошковић“.
Добитници Ордена српске заставе
Орден српске заставе првог степена додељен је министру културе и иновација Мађарске Балажу Ханку за унапређивање односа између Републике Србије и Мађарске, посебно у области културе.
Орденом српске заставе другог степена одликовани су Михаел Такач, директор Савезне полиције Републике Аустрије и Максимилијан Краус, шеф посланичке групе Слободарске партије Аустрије у бечком покрајинском парламенту.
Орден српске заставе трећег степена уручен је бившем председнику ХБИС групе Ју Јонгу, оснивачу кинеске корпорације „Зиђин“ Чен Ђингхе, као и бившем директору „МТУ Маинтенанце Сербиа“ Рајнеру Бекеру.
Митрополит Иринеј: Црква један од носећих стубова српског идентитета и историје
Митрополит бачки Иринеј, добитник Сретењског ордена првог степена поводом Дана државности, рекао је да је црква један од носећих стубова српског идентитета, историје и државности.
„Његову светост патријарха Порфирија замолио сам за благослов да се обратим речима искрене благодарности за ово високо признање које сматрам да личне и не заслужујем, јер сам само како знам и умем и колико могу у датим околностима данашњице радио оно што сам дужан чинити као епископ Спрске православне цркве и као свештенослужитељ цркве. Ипак, хтео бих да нагласим да са радошћу прихватам ово високо признање своје државе, наше државе Србије, као државе српског народа и свих других народа који са нама деле исти и заједнички живот и простор“, рекао је Иринеј након што му је председник Србије Александар Вучић уручио одликовање.
Истакао је да, поред духовних вредности и духовне кичме нашег народа, који овековечује наша црква, у исто време сматра цркву једним од насилаца стубова нашег идентитета.
„Мислим да је општа свест у нашем народу, у нашој држави и код васколиког српства у непосредном окружењу, да је наша црква не једини – то би било претенциозно мислити – али један од носећих стубова нашег индентитета, наше историје и у крајњој линији и наше државности“, рекао је Иринеј.
Професорка Митровић: Наша визија Србије мора бити заједничка
У име свих награђених на свечаности се обратила професорка Факултета политичких наука Драгана Митровић, добитница Сретењског ордена првог степена.
„Са великом радошћу и захвалношћу примих признање, у нади да сам га достојна. Наша државотворна традиција утврђена је давно, у време Немањића. Србија данас поново је независна, напредна, много је труда и визионарске смелости уложено. Србија је динамична и успешна, али и рањива. Да бисмо смањили рањивост и притиске, морамо се подухватити великог задатка, преображаја и снажења Србије. Наша визија Србије мора бити заједничка. Упркос притисцима, никоме не можемо поклонити ни продати оно што су нам оставили преци. Стварне промене увек крећу изнутра, из срца и ума. Желимо више правде и поштења. Институције чине људи. Да будемо бољи и себи и другима, позивам нас све на пут вредног и преданог рада“, поручила је професорка Митровић.
