ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ У САМАРКАНДУ НА ГЕНЕРАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ УНЕСКА:
СРБИЈА УСПЕЛА ДА ОДБРАНИ СВОЈУ ПОЗИЦИЈУ ПО ПИТАЊУ КиМ
Председник Србије Александар Вучић посету Узбекистану наставља учешћем на седници Генералне скупштине Унеска у Самарканду.
Председник Вучића је рекао да је за нашу земљу било веома тешко да одбрани позицију поштовања територијалног интегритета по питању КиМ и да смо то успели огромним дипломатским активностима.
„Што се тиче самог Унеска, за нас је било веома тешко да одбранимо ту позицију. Успели смо огромним дипломатским активностима и великим бројем дипломатских активности. Сачували смо нашу позицију и рекао бих позицију међународног јавног права овде у Унеску. Важно је где се одржава Унеско, али овде су заступљене све међународно признате од УН земље чланице. Наравно, јужна српска покрајина овде није као самостална територија, и то је добра вест“, рекао је Вучић.