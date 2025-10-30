30/10/2025
stremljenja
logo
mobile-logo
Најновије вести
Актуелно / Догађаји

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ У САМАРКАНДУ НА ГЕНЕРАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ УНЕСКА:

СРБИЈА УСПЕЛА ДА ОДБРАНИ СВОЈУ ПОЗИЦИЈУ ПО ПИТАЊУ КиМ

 

 

Председник Србије Александар Вучић посету Узбекистану наставља учешћем на седници Генералне скупштине Унеска у Самарканду.

Председник Вучића је рекао да је за нашу земљу било веома тешко да одбрани позицију поштовања територијалног интегритета по питању КиМ и да смо то успели огромним дипломатским активностима.

„Што се тиче самог Унеска, за нас је било веома тешко да одбранимо ту позицију. Успели смо огромним дипломатским активностима и великим бројем дипломатских активности. Сачували смо нашу позицију и рекао бих позицију међународног јавног права овде у Унеску. Важно је где се одржава Унеско, али овде су заступљене све међународно признате од УН земље чланице. Наравно, јужна српска покрајина овде није као самостална територија, и то је добра вест“, рекао је Вучић.

 

Подели на:
Повезане вести

Све права су задржана © Јединство - Панорама 2019-2023.