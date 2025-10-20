Претреси у Звечану и Зубином Потоку; Канцеларија за КиМ: Привођење седморо Срба, Куртијева одмазда
Специјално тужилаштво у Приштини и полиција спроводе акцију у општинама Зубин Поток и Звечан на Косову и Метохији, претресајући више локација због сумњи у наводно почињена тешка кривична дела. Из Канцеларије за Косово и Метохију наводе да је приведено седморо Срба, и да је акцију наредио Аљбин Курти, незадовољан изборним резултатима.
Полицијски истражитељи из Дирекције за истраге организованог криминала и тешких кривичних дела спроводе судски налог, на захтев Специјалног тужилаштва, за претрес девет локација, због сумње да су почињена кривична дела: угрожавање особља Уједињених нација или особа повезаних са њима и тешко убиство и напад на службено особље током обављања службене дужности, наводи се у саопштењу тужилаштва.
Наводи се да операција помажу и „друге релевантне јединице полиције“.
„Специјално тужилаштво заједно са полицијом предузима све потребне истражне радње, у складу са Закоником о кривичном поступку. Јавност ће бити обавештена о детаљима након завршетка операције“, закључује се у саопштењу.
Српска листа: Курти нема шта да понуди, па прогања Србе пред други круг локалних избора
Српска листа поручује да је то израз нервозе и немоћи Приштине, која покушава да свој изборни пораз надомести прогоном невиних, а све у склопу припрема за други круг локалних избора, на којима Курти жели да победи у неким општинама, свестан да нема шта друго да понуди бирачима осим мржње према Србима.
„Имајући у виду предстојећи други круг локалних избора и кризу у Приштини, позивамо наш народ да остане смирен и јединствен. Никакве акције застрашивања неће сломити дух српског народа нити нашу решеност да останемо на својим вековним огњиштима, а на нама је да чувамо једни друге и мир који нам је преко потребан“, наводе из Српске листе.
Канцеларија за КиМ: Приведено седморо Срба, одмазда Аљбина Куртија због изборних резултата
Из Канцеларије за Косово и Метохију саопштавају да је Аљбин Курти наредио акцију хапшења Срба у Зубином Потоку и Звечану у којој је приведено седморо наших сународника.
„Његове полицијске фаланге упале су јутрос око шест сати у ове две мирне српске општине на северу Косова и Метохије, уз специјалне јединице под пуним наоружањем, како би застрашили и унели немир међу српске породице и домаћине који деценијама живе на овим просторима.
Опсадно полицијско стање и узнемиравање Срба трајало је више сати, а током ове бруталне акције, Куртијеви специјалци поразбијали су врата на српским кућама, вршећи претрес и преметачину, уз арбитрарна привођења наших сународника. Њима ће бити обезбеђена правна помоћ, а и њиховом привођењу обавестићемо и међународне представнике“, наводи се у саопштењу Канцеларије за КиМ.
Сматрају да је „реч о одмазди Аљбина Куртија према српском народу на северу Косова и Метохије, због победе српског народа на недавно завршеним изборима“.