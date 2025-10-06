Приче које ослобађају
– Сваки опис догађаја, свака реч посољена је смирењем, оном благодатном духовношћу која се добија даноноћном молитвом у овом манастиру – казао је митрополит рашко-призренски Теодосије
Збирка прича „Додир” хиландарског монаха Теодосија наишла је на више него добар пријем читалаца у Србији. Књига писана из потребе, како је рекао академик Светислав Божић, да би се душа ослободила осећања која су га оптерећивала у манастиру, представљена је и публици у Грачаници. О њој су говорили митрополит рашко-призренски Теодосије, књижевник и новинар Живојин Ракочевић и аутор – монах Теодосије. Говорећи о књизи митрополит Теодосије казао је да је његов имењак, сабрат Манастира Хиландара, боравио на Косову и Метохији 2007. године, пре него што је одлучио да оде у манастир.
– Рекао ми је да је овде на Косову и Метохији одлучио да буде монах. Божија промисао и Мајка Божија позвали су га у нашу највећу светињу, Манастир Хиландар, како би ту свој живот посветио, служио Богу и роду своме – казао је Митрополит рашко-призренски и наставио: „На почетку, мислио сам да је његова књига нешто уобичајено, нешто што би свако од нас могао да напише о свом детињству, односима са нашим родитељима, браћом, сестрама. И то би било нешто једноставно да ту књигу није написао монах, који већ 18 година живи на Светој Гори, у Манастиру Хиландару. Сваки опис догађаја, свака реч посољена је смирењем, оном благодатном духовношћу која се добија даноноћном молитвом у овом манастиру. Ову књигу, монах Теодосије посветио је свом оцу Обраду”. Говорећи о књизи „Додир” Живојин Ракочевић казао је да је она храбро написана, да у њој монах Теодосије не проповеда и да је зато она животна, истинска, унутрашња проповед, која без слика улепшава наш живот. – Важан сегмент ове књиге је њена соцреалистичка естетика. Она је пуна симбола нашег времена и онога у чему смо ми живели да изазива, нисам сигуран да ли је то свесно истицање тих симбола или нека тескоба која се рађа из свега тога, како би се из ње нашло неко решење – казао је Ракочевић. Обраћајући се окупљенима у Дому културе у Грачаници монах хиландарски Теодосије рекао је да је мислио да се никада неће вратити у свет.
– Ми, у ствари, не знамо шта је то што нас чека. Тако сам и ја у неком тренутку почео да пишем неке приче, односно своја сећања из детињства, која су почела да ме оптерећују. Можда је боље да кажем прогањају, да ми сметају, и када би нешто написао ја сам се ослобађао тога. Не знајући да ће то неко читати сем мог брата којем сам то слао с времена на време, а он даље прослеђивао неким пријатељима и познаницима. Онда је чуо коментаре од њих да се често дешавало да су ти који су те приче читали, плакали – казао је монах Теодосије.
– Циљ у нашем духовном животу знамо – то је царство небеско. Али, пут до тог циља је, између свега осталог, и омекшање нашег срца. То је тежак процес и ми који смо у манастиру то најбоље знамо. Најтеже је са најближима и то је један од највећих проблема међу људима, а то је неостваривање тог додира. Зато сам на корице ове књиге ставио фотографију пчеле желећи да покажем да је као што је тешко помазити ту пчелу по крилу, исто је тако тешко додирнути другог човека – рекао је монах Теодосије. Хиландарски монах Теодосије захвалио се архимандриту Методију, игуману Манастира Хиландар, који је дао благослов да дође на Косово и Метохију, митрополиту Теодосију на благослову да представи своју књигу у Грачаници, игуманима, игуманијама, монасима и монахињама, оцима, али и свима осталима који су дошли на промоцију његове књиге и који му дају подршку. У великој црквеној сали Храма Светог Димитрија у Косовској Митровици, у среду 1. октобра 2025. године такође је одржана промоција књиге „Додир” монаха Теодосија Хиландарца. М.Чанковић