ПРИШТИНА НЕ ЖЕЛИ НОРМАЛИЗАЦИЈУ ОДНОСА
ДИРЕКТОР КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА КиМ ПЕТАР ПЕТКОВИЋ СА АМБАСАДОРОМ РЕПУБЛИКЕ СЛОВАЧКЕ МИХАИЛОМ ПАВУКОМ
Директор Канцеларије за Косово и Метохију др Петар Петковић састао се данас са амбасадором Републике Словачке Михалом Павуком кога је упознао са током дијалога који се води у Бриселу и низом ескалаторних потеза које према српском народу предузима режим у Приштини.
Петковић је нагласио да не постоји искрена опредељеност Приштине за нормализацијом односа нити конструктивним дијалогом са Београдом и да Куртијев режим сваки пут предузима једностране и противправне потезе са циљем урушавања дијалога и постигнутих споразума, међу којима је посебно Први бриселски споразум о нормализацији односа. Он је подсетио да Приштина пуних 12 година одбија да формира ЗСО.
Директор Канцеларије је указао свом саговорнику да јучерашње ускраћивање загарантованих права Српској листи у парламенту у Приштини показује да је Аљабин Курти спреман да крши и сопствене прописе само да науди српском народу и његовим јединим легитимним представницима.
Упркос бројним опструкцијама Приштине, Београд ће наставити да буде још снажнија подршка српском народу на Косову и Метохији и кроз економско оснаживање и политичку и дипломатску борбу у оквиру дијалога у Бриселу.
На крају разговора, Петковић је захвлио свом саговорнику на принципијелној и снажној подршци Словачке држави Србији у одбрани њених националних интереса и територијалног интегритета и суверенитета.