Приштина од сутра спроводи Закон о странцима
Србима дат рок од три месеца за документа, привремене дозволе за боравак годину дана
Власти у Приштини почеће од сутра да спроводе Закон о странцима и возилима, али ће Србима на Косову и Метохији бити дат рок од три месеца за добијање локалних докумената. Житељима централне Србије који раде и студирају на северу, биће издаване привремене дозволе за боравак у трајању од годину дана, потврдили су шеф канцеларије Европске уније у Приштини, Аиво Орав, изасланик ЕУ за дијалог Петер Соренсен и председник косовске владе Аљбин Курти у обраћању након састанка у Приштини.
Соренсен је рекао да је кључни приоритет да Приштина обезбеди дозволе за раднике и студенте за почетни период од 12 месеци, како не би ометала пружање здравствених и образовних услуга.
„Влада мора да региструје појединце у складу са косовским законом“, рекао је Соренсен.
Истакао је важност консултација са представницима Срба како би се осигурала њихова сагласност и спровођење праведног и инклузивног процеса, додајући да процес законских промена захтева време, и да ће влада спроводити закон, без прекида функционисања основних услуга – образовања и здравства за српску заједницу.
Председник владе у Приштини Аљбин Курти изјавио је да че процес примене Закона о странцима и возилима бити спроведен у координацији са специјалним изаслаником ЕУ, Петером Соренсеном.
Курти је навео да ће локални челници општина са већинским српским становништвом доставити спискове здравственог и академског особља које је ангажовано на КиМ, а затим ће им Министарство унутрашњих послова обезбедити привремене дозволе.
„Спискови ће служити као основа за издавање привремених боравишних дозвола страним држављанима који се пријаве Министарству унутрашњих послова. Исто важи и за стране студенте који бораве на Косову, за које ће општински лидери доставити комплетан списак. Министарство унутрашњих послова ће овим студентима издати привремене боравишне дозволе на 12 месеци са могућношћу продужења“, рекао је Курти.
Курти је додао да ће Срби на КиМ имати три месеца да региструју свој матични статус, а у том периоду моћи ће да користе личне карте које имају.
Закон о странцима предвиђа да ће сви који немају документа институција у Приштини морати да добију дозволу за боравак, док возила са страним регистарским таблицама неће моћи да се крећу дуже од три месеца.