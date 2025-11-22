22/11/2025
stremljenja
logo
mobile-logo
Најновије вести
Догађаји / Друштво

Приштина, оптужница за наводно учешће у нередима у Звечану 2023. године

Специјално тужилаштво у Приштини поднело је оптужницу Основном суду против особе иницијала Љ. М., због наводног кривичних дела „напад на службено лице“ и „учешће у гомили која чини кривично дело и хулиганство“.

Мушкарац Љ. М. је ухапшен у августу у Звечану, оптужен да је 29. маја 2023. године у том месту, „у саучесништву са другим окривљенима, употребом насиља, напао и озбиљно претио војницима мировне мисије Кфора“.

Према оптужници, насиље је проузроковало знатну материјалну штету возилима Кфора и локалне полиције, наводи се у саопштењу полиције.

Подели на:
Повезане вести

Све права су задржана © Јединство - Панорама 2019-2023.