Приштина, оптужница за наводно учешће у нередима у Звечану 2023. године
Специјално тужилаштво у Приштини поднело је оптужницу Основном суду против особе иницијала Љ. М., због наводног кривичних дела „напад на службено лице“ и „учешће у гомили која чини кривично дело и хулиганство“.
Мушкарац Љ. М. је ухапшен у августу у Звечану, оптужен да је 29. маја 2023. године у том месту, „у саучесништву са другим окривљенима, употребом насиља, напао и озбиљно претио војницима мировне мисије Кфора“.
Према оптужници, насиље је проузроковало знатну материјалну штету возилима Кфора и локалне полиције, наводи се у саопштењу полиције.