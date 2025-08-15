Приштина, притвор осумњиченом за наводне ратне злочине код Малишева
Основни суд у Приштини одредио је 30 дана притвора за Р. М. осумњиченог за наводне ратне злочине, односно убиство Албанаца у околини Малишева 1999. године.
Специјални тужилац Кастриот Мемај, нити адвокат оптуженог, Аријанит Коци, нису давали изјаве након рочишта за одређивање мере судског притвора.
Специјално тужилаштво навело је раније у саопштењу да се Р. М. сумњичи да је учествовао у убиству 34 албанска цивила у селу Извору, општина Малишево, током рата на КиМ, у периоду од 29. до 31. марта 1999. године, у саучесништву са припадницима српске полиције и војних снага.
Медији на албанском јављају да је у питању Рамадан Морина. Ухапшен је пре неколико дана у Приштини.