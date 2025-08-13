ПРОБЛЕМЕ СА ПРИШТИНОМ РЕШАВАТИ ДИЈАЛОГОМ
Председник Србије Александар Вучић изјавио је током конференције за медије са аустријским канцеларом Кристијаном Штокером да се ствари са Приштином морају решавати дијалогом и разговором и истакао да би сваки други начин представљао катастрофу за све.
Председник Вучић је на питање да ли је могуће доћи до решења дијалогом док Приштина свакодневно хапси и осуђује Србе за наводне злочине, а злочини Албанаца над Србима попут оног на Бистрици пролазе некажњено, казао да други начин сем дијалога за решавање ствари не постоји.
„Све друго је катастрофа за све, тако да је дијалог једино решење. Да ли је то сада могуће, да ли је то једноставно? Ја никада не користим овакве прилике да водим личне ратове или не знам шта, нећу ни да помињем друге, нити да изговарам било чија имена. Надам се да ће и други желети да кроз разговоре, дијалог, уважавајући туђе ставове и другачије ставове, дођемо до одређених решења“, казао је Вучић.
Према његовим речима, то је неопходан услов за нови напредак у односима у региону, а Србија ће, како је рекао, дати све од себе да то тако и буде.
Аустријски канцелар Кристијан Штокер изјавио је да је нормализација односа Београда и Приштине важна не само за регион, већ и за Европу и истакао да поздравља сваку меру која ће, како је рекао, све релевантне актере што пре вратити за преговарачки сто.
“Ми смо искрено ангажовани по питању смањења тензија, помирење није увек једноставно, али дијалог је знак снаге и интегритета“, рекао је Штокер у Палати Србија на заједничкој прес конференцији са председником Србије Александром Вучићем.
На питање новинара како је могуће постићи нешто у дијалогу ако Приштина стално повлачи једностране потезе, не поштује споразуме, хапси Србе и не показује демократску зрелост, Штокер је рекао да дијалог нема алтернативу, као и да је разумевање ставова темељ за приближавање решењу, као и да је посету Србији искористио да покуша да разуме став Србије по том питању, пренео је Танјуг.
“Ово је тема која још увек није решена, а на путу Србије ка ЕУ мораћемо да решимо то питање. Драго што ми је што је председник Вучић рекао да жели да учествује у том процесу, јер то је први корак. Свако решење почиње од разговора, тако видим и данашње разговоре који су се одвијали у доброј атмосфери и показали да у многим областима имамо слична виђења“, истакао је Штокер током званичне посете Србији.