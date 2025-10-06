Просветитељска мисија дуга 103 године
Ученици, наставници и гости окупили су се како би заједно прославили још једну годину знања, рада и пријатељствa у ведрој и свечаној атмосфери
Основна шлола „Благоје Радић” у Зупчу, у општини Зубин Поток, 29. септембра обележила је Дан школе, 103 године постојања. Овај важан датум био је прилика да се прославе успеси, подсете на традицију и истакне значај заједништва које школа негује међу ученицима, наставницима и родитељима. Ову школу подигли су 1923. године мештани села Зупче, о свом трошку. Од оснивања до 1964/1965. школске године била је ово четвороразредна основна школа. У септембру 1964. године, одлуком Скупштине општинe Зубин Поток, школа је прерасла у основну осморазредну, и тако службено први пут добила статус пуне осмогодишње школе. Прерастањем у осмогодишњу школу, школа у Зупчу је истовремено постала матична школа, којој су додељене као истурена одељења школе у Рујишту и Чабри. Приликом оснивања носила је назив Државна основна школа „Свети Сава”, а касније добија назив „Благоје Радић”, по имену бившег ученика ове школе који је погинуо као партизански борац, чије име носи и данас. Програм је започео интонирањем химне, након чега се присутнима обратила директорка школе Данијела Јанићијевић. У свом говору истакла је резултате које су ученици постигли током претходне године, захвалила се наставницима на преданом раду и подсетила на значај образовања у савременом друштву. „Дан школе је за нас више од празника. То је дан када се подсећамо зашто смо овде и коме служимо. Наша школа је место раста, знања и међусобног поштовања. У нестабилним временима каква су ова наша на простору КиМ, задовољство ми је да постижемо добре резултате и да из године у годину имамо све више ђака у нашој школи”, рекла је директорка школе. У културно-уметничком делу програма ученици су припремили разноврсне тачке. Било је рецитација, есеја, глуме, музичких и плесних наступа. Публика је с посебном пажњом пратила ученице ове школе, Марију Касаловић и Душицу Вучинић, учеснице бројних музичких такмичења, које су извеле неколико традиционалних и модерних композиција. Душица је на прошлогодишњем републичком такмичењу освојила прво место, што са поносом истичу њени наставници. Посебне захвалнице уручене су ученицима који су остварили изузетне резултате на такмичењима из научних, спортских и уметничких области. Свечаност је завршена уз осмех и аплаузе, а школско двориште било је испуњено радошћу и поносом. Ово је прави доказ да Основна школа „Благоје Радић” и даље с поносом гради будућност. Ј.Ц.