ПРШТАЋЕ БЕЛЕ СТАЗЕ ОВОГ МЕСЕЦА
И ове године посетиоцима Ски центра биће на располагању две жичаре и један ски лифт. Смештајни капацитети у оквиру Хотела „Молика” припремљени
Многи не воле зиму због хладноће и снега, али има много оних који јој се радују и с нестрпљењем очекују бели снежни покривач, у чијим чаролијама могу да уживају. То су пре свега љубитељи скијања и других рекреативних активности на снегу. Једно од тих места за доживљај зимских чаролија и уживању у њима је Ски центар „Брезовица” чије се ски стазе спуштају са врхова Шаре, са висине од преко 2.000 метара. Прошле недеље посетили смо овај центар на Шар-планини с намером да се упознамо са припремама за почетак зимске скијашке сезоне. За разлику од насеља Брезовица и Штрпце, где није било снега, а која су од Ски центра удаљена десетак километара, на падинама и врховима Шар планине око ски центра белео се снежни покривач од пар сантиметара, а пут до центра у дужини од око три четири километра био је прилично клизав, јер нико тог дана није чистио пут, бацао со или ризлу. Како смо касније сазнали у разговору са надлежнима за одржавање пута који води до центра кренуће са одржавањем званичним почетком ски сезоне. На улазу у Ски центар дочекала нас је најпре тишина и неколико паса луталица. Међутим, убрзо смо зачули људски жагор, како смо се приближавали Хотелу „Молика” испред кога су иначе била паркирана неколико табача снега. У хотелу смо срели екипу радника Ски центра која се припремала за проверу рада две ски жичаре и једног ски лифта који ће и у предстојећој сезони бити на располагању посетиоцима Ски центра „Брезовица”. Како су нам тог дана рекли надлежни из Борда директора који управља Ски центром, уколико временски услови дозволе, тачније ако буде довољно снега скијашка сезона ће почети званично у другој половини децембра. Што се цена тиче оне ће бити можда мало јаче у односу на лане, али о томе надлежни нису желели да нам дају детаље. На располагању посетиоцима Ски центра када су у питању смештајни капацитети, места има рекоше нам довољно. Хотел „Молика”, који је власништво Ски центра, располаже са 350 соба у којима су услови смештаја према речима надлежних солидни. Такође у оквиру Ски центра налазе се и други смештајни капацитети у приватном власништву, као и угоститељски објекти и објекти за изнајмљивање скијашке опреме. У Ски центру „Брезовица” стално је запослено 75 радника, а у плану је да се ових дана ангажује још шездесетак сезонских радника, који ће радити само док траје скијашка сезона. Такође, као и претходних година и ове године у току трајања ски сезоне биће ангажована Горска служба спасавања (ГСС) чија је улога пружање помоћи посетиоцима центра у случају било каквих незгода на скијашким стазама. Надлежни у Ски центру „Брезовица”, који су нас замолили да им не помињемо име, истичу да се надају успешној ски сезони уз истицање да је претходна била изузетно добра и да су нарочито током викенда имали велики број посетилаца. Међу гостима овог ски центра лане је било највише посетилаца са Косова и Метохије, али и из Албаније и Северне Републике Македоније. Током лета викендом радио је један ски лифт који је био доступан посетиоцима Ски центра „Брезовица” за панорамско разгледање околине. С.Ивковић