РАДА КОМАЗЕЦ, ДИРЕКТОРИЦА „ПАНОРАМА“ -ЈЕДИНСТВО, ПОДЕЛИЛА ПАКЕТИЋЕ УЧЕНИЦИМА У КОЛОЛЕЧУ
На ходнику скромне ОШ „9 Мај“ у селу Кололеч код Косовске Каменице, сачекала нас је мала дружина ђака. Њихове радознале очи сијали су од среће. Директорица „Панорама“ -Јединства Рада Комазец, овај пут у улози Деда Мраза, донела је у име новинара „Јединства“ богате новогодишње пакетиће за ученике. Окружење и политика учинили су да ова деца пребрзо одрасту па се није чуо жагор нити је било уобичајеног дечијег несташлука у школи. Видно срећни, али пристојно и тихо су прилазила да преузму поклоне. Рада Комазец је својим костимом, смехом и разговором измамила дечије осмехе и донела радост овим малишанима, те су на наша питања у глас одговорили да им је ово најсрећнији дан у школи и да им се јако допао Деда Мраз и његов костим.
Упитали смо директорицу Комазец како су дошли на идеју да баш у Кололечу обрадују малишане.
– У последњој години овде смо већ трећи пут. Прву пут смо донели књиге за школску библиотеку, други пут су песници у организацији „Панорама“ -Јединство посетили ову школу и ево нас опет да обрадујемо ђаке. Наша новинарка Соња Ивковић, дописница из Косовског Поморавља, иницирала је наш први обилазак ове школе, коју смо баш заволели. Обилазимо и дарујемо све школе по Косову и Метохији али Кололечу се увек враћамо. Требало је да им доведемо мушког Деда Мраза да подели новогодишње пакетиће, а онда су ме колеге убедиле да због моје добре интеракције са децом одиграм улогу Деда Мраза . Радује ме што се деци поред поклона допао и мој костим. Ништа нам није тешко да им улепшмо дан и детињство – рекла је Рада Комазец.
Директор школе Александар Стевановић казао је да се ученици већ два дана радују и ишчекују долазак директорице Комазец и новинара „Јединства“ да поделе пакетиће али и срећу са нашим ученицима и захвалио се на пажњи и дивним поклонима.
Иначе, уз пакетиће ученици су добили и књигу од „Панорама“ -Јединство, али им је уручена и мала новчана помоћ генералног секретара УКС-а Гроздане Лучић Лалић.
Село Кололеч у Косовском Поморављу од предратних 400 становника и 120 домова данас основну школу похађа само 12 ђака од првог до осмог разреда . Није проблем демографије већ рата, прогона и разних притисака на српско становништво.
Н.Т.