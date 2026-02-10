Ректор Арсић: Приштина жели да угаси наш универзитет, уручили нам допис да напустимо зграду ФТН-а у Косовској Митровици
Ректор Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици Небојша Арсић изјавио је за Интернет портал РТС да су јутрос непознате особе предале допис у коме се тражи исељење Факултета техничких наука или склапање уговора о закупу са Универзитетом у Приштини. У допису се даје рок од 30 дана за, како се наводи, регулисање статуса. Универзитет је о овом догађају одмах обавестио представнике међународне заједнице и Квинте на Косову и Метохији, као и највише државне органе Србије.
„Јутрос, док смо имали састанак ректорског колегијума, дошла су тројица непознатих лица и донели неки папир и тражили да га предају. Шефица кабинета је прекинула састанак и питала ме да ли смемо да примимо тај папир. Прочитао сам га и рекао да можемо како бисмо свима показали какав однос имају према нама“, каже Арсић.
То је додатно узнемирило студенте и наставнике, а иза свега стоји политичка одлука да се на сваки начин оспори рад нашег универзитета, поручује Арсић и додаје да ће се свим правним средствима борити да се то не догоди.
Арсић: Додатна узнемиреност студената и наставника
У допису Универзитет у Приштини тражи да им се врати зграда Факултета техничких наука јер је, како је наведено, на њиховој катастарској парцели.
„Нуде две опције. Прва је да се ми иселимо из те зграде, а друга опција је да ступимо у неки уговорни однос којим бисмо ми ту зграду изгледа закупили“, наводи Арсић.
Додаје да је управа Универзитета одмах реаговала.
„После те почетне изненађености и затечености одмах смо обавестили припаднике међународне заједнице, Квинту, ОЕБС, Европску делегацију и наше државне органе. И сада се анализира ситуација. ОЕБС је први реаговао и тражио копију тог дописа. Све ово је додатно узнемирило цео Универзитет. Сви су се узбунили, студенти, наставници“, каже ректор Арсић.
На питање да ли овај допис треба тумачити и као почетак реализације плана Аљбина Куртија да реинтегрише српско здравство и образовање у такозвани косовски систем, ректор Арсић каже да „све иде у том смеру“.
„Сами закони као да нису довољни, већ то показује какви ће бити следећи кораци, њихови покушаји да покажу и докажу да је то њихова имовина“, наглашава Арсић.
Споран катастарски број парцеле
Каже да је најчудније што се у допису наводи катастарски број парцеле који уопште није онај на коме се налази зграда ФТН-а.
„Ја сам био декан тог факултета тако да знам добро која је то парцела. Тражили смо у катастру, нема тог броја парцеле. Све то показује да нема никакве добре намере. Циљ свега је Универзитет, да се он на неки начин обесправи, инкриминише, да се докаже да смо ми нелегални, да смо запосели туђу имовину, да радимо нелегалан посао и да нас на тај начин укину“, тврди Арсић.
Арсић: Захтев за исељење ФТН политичке, не правне природе
Додаје да су на то указивали од самог почетка и да је покушај одузимања зграде ФТН-а удар на цео Универзитет.
„Нема то никакве везе ни са каквом законитошћу или другим правним стварима. То је прави удар на Универзитет. Само то.“
Политичко, а не правно питање
Ректор Арсић каже да ће управа Универзитета искористити сва правна средства да не дође до пресељења ФТН-а.
„Ту смо да се боримо и користићемо сва правна средства, а прво политичка јер је ово политичко питање. Ово нема везе са правом, са правом власништва“, каже Арсић.
Подсећа да је пре неколико месеци одузета зграда Универзитетске библиотеке.
„Морали смо више од 30.000 књига да спасавамо, да их сместимо на сигурно. Ово је само још један корак и то је чисто политичко питање и мислим да је онда то и питање за политичке представнике, више него за нас. Ми смо наставно-образовно-истраживачка институција. Ми ћемо се трудити да се наставни процес одвија редовно, да студенти и наставници немају никакве проблеме“, закључује ректор Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици.