Сардоне у писму ЕП: Које мере намерава да предузме ЕУ према Приштини
Европосланица Силвија Сардоне из редова италијанске Лиге упутила је писмо Европском парламенту у коме је питала ту европску институцију које мере намерава да предузме ЕУ према привременим приштинским институцијама како би се обезбедило да Срби на Косову и Метохији имају пуни демократски и политички приступ, у складу са европским стандардима у области основних права и изборних слобода.
Силвија Сардоне је питања упутила Европском парламенту поводом покушаја власти у Приштини да Српској листи забрани учешће на предстојећим локалним изборима.
У писму, у које је Тањуг имао увид, питала и да ли се разматра успостављање посебног механизма праћења ради спречавања будућих покушаја искључивања на основу етничке или верске припадности на КиМ.
Као образложење за та питања, навела је да је 21. августа Српска листа објавила да, иако су били испуњени сви законски критеријуми за учешће на изборима 12. октобра на КиМ, Централна изборна комисија није верификовала кандидатуре српских градоначелника и одборника, које је потом прихватила Комисија за жалбе као независни орган у односу на владу.
„Поступак владе косовског премијера (Аљбина) Куртија у одбијању регистрације Листе открива све већу дискриминацију према српској мањини“, нагласила је Сардоне.
Набројала је у писму и мере забележене током владе Куртија против српског становништва, и то: затварање бројних институција и основних служби, одбијање примене Заједнице српских општина, забрану коришћења српских таблица и валуте, уклањање српских мурала из градова.
Сардоне је потпредседница италијанске странке Лига и уједно прва жена на том положају у странци, а од 2019. године је посланица у Европском парламенту и чланица групе „Патриоте за Европу“.
У оквиру Европског парламента, члан је Одбора за животну средину, јавно здравље и безбедност хране (ЕНВИ), Пододбора за људска права (ДРОИ), члан Делегације за односе са јужноазијским земљама (ДСАС), Делегације у Парламентарну скупштину Евро-латинске Америке (ДЛАТ) и заменик у Одбору за спољне послове (АФЕТ) и Одбору за индустрију, истраживање и енергију (ИТРЕ).