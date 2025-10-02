Савет безбедности УН 21. октобра о Косову и Метохији
Савет безбедности Уједињених нација расправљаће 21. октобра о стању на Косову и Метохији, објављено је на сајту светске организације. На претходној седници, у априлу, гро расправе кључних чланица овог тела водио се око будућности Унмика.
Савет безбедности УН размотриће 21. октобра нови извештај генералног секретара светске огранизације Антонија Гутереса о стању на Косову и Метохији, тачно шест месеци пошто су се кључне чланице жестоко вербално сукобиле око будућег ангажмана мисије УН.
Најављено је да ће нови извештај, који ће представити шефица Унмика Каролин Зијаде, ће бити доступан у наредних десетак дана.
Зијаде је, почетком априла, рекла да је забринута због последица које затварање институција под управом Србије има на економска и социјална права грађана Косова, нарочито на угрожене категорије становништва.
Осудила је и уништавање верских обележја и објеката, оцењујући да је таква пракса неспојива са вредностима за које се Уједињене нације залажу.
Кључни део расправе, у којој је Србију представљао министар спољних послова Марко Ђурић, била је будућност мисије УН, при чему су се Француска, Русија и Кина заложиле за наставак мандата који је почео јуна 1999. године, усвајањем Резолуције 1244.
Окончање рада Унмика затражили су Вашингтон и Лондон.