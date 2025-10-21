Савет безбедности УН о шестомесечном извештају о КиМ – Ђурић: Основна права Срба, Приштина уништава део по део
Савет безбедности Уједињених нација разматрао је шестомесечни извештај генералног секретара Уједињених нација о раду Унмика. Србију је представљао шеф дипломатије Марко Ђурић, који је поручио да се основна права Срба на Косову и Метохији не само занемарују већ и уништавају део по део. Етнички мотивисани напади су постали рутина, упозорио је Ђурић. Представници западних земаља поздравили су одржавање избора на КиМ и повратак Срба у институције. Русија и Кина упозориле су на насиље према Србима и ескалаторне потезе Приштине.
Ђурић после седнице: Дали смо све од себе, репресију осудиле и државе које признају и које не признају КиМ
Министар спољних послова Марко Ђурић изјавио је да је делегација Србије коју је он предводио дала све од себе да се на седници Савета безбедности УН чује вапај српског народа, за оно што проживљавају на КиМ, а што је слично апартхејду у Јужној Африци.
Ђурић је након седнице Савета безбедности рекао да је та седница била све само не рутинска седница. „Када се говори о КиМ то не може да буде рутински. На примеру КиМ говоримо да је згажено међународно право“, навео је Ђурић.
Према његовим речима, значајно је да су данас у СБ УН и од страних држава које признају и не признају КиМ могле да се чују јасне поруке и осуде за репресију, непоштовање споразума и насиље над Србима.
„Чули смо и оперетску и тужну представу представника Приштине који су стање хтели да прикажу у ружичастим тоновима и да је проблем у Србима, оптуже Србе за геноцид, да председник Србије позива на рат, као да се није он борио за заједничко регионално тржиште, показујући да Србима Албанци нису непријатељи, да имамо проблем са тиранином попут Куртија, који жели Србе да стави у подређени положај“, рекао је Ђурић.
Обавеза Србије, истакао је Ђурић, јесте да изнесе истину цитирајући не само своје ставове већ и извештај Унмика који говори кроз шта Срби пролазе.
„Ово је још један корак ка консензусу ка међународној заједници, због кога је и администрација америчког председника Доналда Трампа суспендовала стратешки дијалог са Приштином, а то је да је доста гажења српског народа“, поручио је Ђурић.
Ђурић: Скоро једногласно сагласје о тешком положају Срба, снажна порука Куртију
У реплици на крају седнице, министар Ђурић је поздравио скоро једногласно сагласје чланица СБ УН када је реч о тешком положају српске заједнице на КиМ.
„Верујем да се тиме шаље снажна и недвосмислена порука господину Куртију, господину Свечљи и онима који су на позицијама моћи, да кршења људских права и прекорачења овлашћења не пролазе незапажено и да треба, без одлагања, да промене своје понашање“, истакао је Ђурић.
Ђурић се осврнуо и на погрешну интерпретацију значења речи Метохија, о којој је Доника Гервала-Шварц говорила као изразу „српске хегемонистичке амбиције“.
„Косово и Метохија, како ми кажемо, има дубоко историјско значење за српски народ. Имам искрено поштовање према албанском народу, његовој традицији и култури. У српској традицији и култури, значење речи Метохија – од грчког метохос – односи се на манастирски или црквени посед. Још у документима из 11, 12. и 13. века јасно је забележена употреба речи Метохија за западни део Косова и Метохије. То није увредљиво, нити се на било који начин може довести у везу са Слободаном Милошевићем или било којим другим српским политичарем – било бившим, било садашњим. То је део нашег идентитета и културе, баш као што и Албанци овај регион зову Дукађин и имају своје називе за друге делове Косова“, објаснио је Ђурић.
ЕУ: Дијалог кључан за европски пут, Приштина да омогући реинтеграцију службеника
Представник Европске уније изјавио је да је напредак у дијалогу између Београда и Приштине кључан за европски пут.
„Поздрављамо чињеницу да су Србија и Косово и даље ангажовани у дијалогу који води висока представница (ЕУ за спољне послове и безбедност) Каја Калас, уз подршку специјалног представника (ЕУ за дијалог Београда и Приштине) Петера Соренсена“, рекао је представник ЕУ у Њујорку.
Истакао је важност спровођења Споразума о путу ка нормализацији из 2023. године, као и свих претходно договорених обавеза. У том контексту, позвао је Приштину да омогући реинтеграцију судија, тужилаца, полицајаца и другог особља које је напустило институције 2022. године.
Посебно је нагласио потребу за успостављањем функционалне сарадње између општинских и централних власти у складу са законима, претходним споразумима и интересима локалних заједница.
Такође је истакао да је Европска унија „дубоко забринута“ због безбедносне ситуације на северу КиМ. ЕУ је поздравила одржавање општинских избора 12. октобра, оценивши их као „плуралистичке и мирне“, уз пуно учешће свих заједница.
Небензја: Политика мржње Приштине разлог погоршавања кризе
Извештај о раду Унмика јасно одражава тренд ка значајном погоршавању кризе на Косову, а главни разлози су остали непромењени и укључују политику мржње Приштине према српској заједници и њену жељу да наметне потпуну контролу над севером покрајине у дослуху са бројним западним земљама, изјавио је стални представник Русије Василиј Небензја.
Небензја је подсетио на нову рунду приштинских рација са, како је рекао, намером да се елиминишу српске структуре у покрајини, на узурпацију комуналних предузећа и објеката социјалних услуга и културних и спортских објеката.
„Постоје назнаке да су у току припреме за заузимање образовних институција и болница. Масовно протеривање Срба из социјалних станова на северу Косова је у току. Планови за експропријацију српских цркава и манастира укључују покушаје оснивања сопствених православних цркава. Темпо ерозије граница око густо насељеног српског становништва на северу покрајине је порастао“, рекао је Небензја.
Истакао је да се тзв. косовске безбедносне снаге слободно крећу у оклопним возилима у северним општинама застрашујући локално становништво. Навео је да су изграђена два нова прелаза преко Ибра без сагласности Срба и да планови владе у Приштини укључују званично проглашење косовских Срба странцима.
„Као резултат, људи који су вековима живели на њиховој земљи, на којој се налазе гробови многих генерација њихових предака, мораће да затраже документа о привременом боравку“, рекао је руски представник.
Према његовим речима, Приштина покушава да примора Србе да се пријаве за локално псеудодржављанство.
Небензја је навео да Приштина није показала напредак у спровођењу онога на шта се обавезала Бриселским споразумом, што укључује оснивање Заједнице српских општина.
“Брисел овде наставља да целом свету демонстрира своју неадекватност када је у питању спољна политика. Није било напретка ни у истрази о нападу на члана особља Унмика, Михаила Краснашчукова, 28. маја 2019. године, нити је дато било какво објашњење у вези са нелегитимном изјавом члана особља мисије Андреја Антонова 31. децембра 2021. године“, навео је Небензја.
Оценио је да Приштина добија помоћ у изградњи сопствене војске. “Добро је познато да, ако Аљбин Курти задржи власт, намерава да повећа војне рашоде како би створио заједничку војну јединицу са Албанијом и покренуо план производње муниције, као и да спроведе велику обуку добровољних резервиста како би им обезбедио оружје у случају мобилизације. Претња коју такви планови представљају за безбедност у региону, јасна је“, закључио је Небензја.
Француска: Не постоји алтернатива нормализацији, статус српских структура решити кроз оснивање ЗСО
Представница Француске поздравила је одржавање првог круга локалних избора на КиМ. „Француска посебно поздравља учешће косовских Срба у изборном процесу и позива на миран пренос власти у општинама на северу Косова“, поручила је.
Истакла је да не постоји алтернатива нормализацији односа и да је у оквиру дијалога уз посредовање ЕУ могуће постићи споразум. „Како би се постигла нормализација, обе стране морају поштовати обавезе које су преузеле Бриселским и Охридским споразумом“, истакла је.
Француска жали због затварања српских структура и последице по свакодневни живот српске заједнице. „Статус ових структура мора се решити кроз оснивање Заједнице општина са српском већином, у оквиру напора медијације Европске уније. Француска такође охрабрује поновно успостављање активног учешћа Срба у локалном управљању, у одржавању јавног реда и у правосудном систему на северу Косова“, рекла је представница Француске.
„Неприхватљиво је да починиоци напада у Бањској и даље буду на слободи – више од две године након тих догађаја. Кључно је да сви одговорни буду приведени правди“, поручила је она.
Што се тиче мандата Унмика, Француска сматра да треба да буде продужен онолико дуго колико буде потребно.
Британија поздравила одржавање избора и повратак Срба у институције
Представница Велике Британије рекла је да је неопходна реформа Унмика и да Лондон и даље чврсто подржава демократски развој и евроатлантски пут Приштине.
Охрабрила је брз напредак ка формирању владе у Пришини са јасним парламентарним мандатом и поздравила мирно спровођење недавних општинских избора. Међутим, забринута је због неких недавних изјава које могу поткопати основне институције, укључујући уставни суд.
Поздравила је повратак српских градоначелника у већински српске општине и позвала све стране да обезбеде да се та транзиција спроведе са пуним поштовањем владавине права.
„Две године након напада у Бањској, Уједињено Краљевство поново позива Србију да преузме своју улогу у смањењу тензија и привођењу одговорних правди, укључујући Милана Радоичића“, рекла је британска представница.
САД: Време је за затварање мисије Унмика
Представник САД у УН поново је позвао на повлачење Унмика, оценивши да на Косову не постоји безбедносна криза и да Унмик више нема улогу у управљању.
„Признајемо напоре Унмика у подстицању дијалога и правних реформи на Косову. То је корисно. Али реалност је да је Унмик преобимна мировна мисија без мировњака, у којој се 81 одсто буџета троши на плате особља, радећи на функцијама које би требало да обављају друге организације. Време је да се започне важан процес преношења тих функција са Унмика на агенције које су боље прилагођене том задатку, док отпочињемо процес постепеног затварања мисије“, рекао је амерички дипломата.
Представник САД позвао је на смиривање тензија и истакао шта су амерички циљеви.
“САД позивају Косово и Србију да раде на смањењу тензија, уздрже се од ескалационих потеза и граде мир и стабилност међу собом, са крајњим циљем међусобног признања. То су циљеви вредни подршке – и то су циљеви које САД подржавају“, поручио је представник САД.
Кина: Позивамо власти у Приштини да обуставе ескалационе једностране мере
Представник Кине рекао је да је неопходно очување друштвене стабилности, наводећи да су власти у Приштини присилно затвориле више институција које је отворила српска заједница, спроводиле насилне претресе, претње и принуде над Србима, као и насилну изградњу и отварање моста на реци Ибар.
„Ови поступци нарушавају легитимна права и интересе Срба и изазивају панику и тензије. Кина изражава дубоку забринутост због ових дешавања. Позивамо косовске власти да обуставе ескалационе једностране мере, да искрено штите безбедност, као и легитимна права и интересе српске заједнице, и да очувају мир и стабилност на северу“, рекао је кинески дипломата, истичући и потребу за етничким помирењем, подршку дијалогу под покровитељством ЕУ и важну улогу УН.
Гервала-Шварц: Београд је претња за регион
Министарка спољних послова и дијаспоре у Приштини Доника Гервала-Шварц изјавила је да не постоји Косово и Метохија, већ да је то назив који изражава српске хегемонистичке амбиције.
„Једноставно речено, то је стари језик Слободана Милошевића и оних који га и даље следе. Косово је права западна демократија на Западном Балкану“, рекла је Гервала-Шварц.
Оптужила је Србију да је претња за регион и да „Вучићева пропагандна машинерија“ спрема војну агресију на КиМ, истичући војну сарадњу Београда са Русијом и Кином.
Поручила је да је Приштина за дијалог, али, како је рекла, „стварни дијалог, а не обману од стране Вучића“.
Ђурић: Етнички мотивисани напади су постали рутина
Министар спољних послова Србије Марко Ђурић рекао је да се основна права Срба на Косову и Метохији не само занемарују, већ уништавају део по део.
Захвалили је члановима Унмика што чувају мир и безбедност, упркос околностима и притисцима, и поздравио извештај Генералног секретара УН, али је напоменуо да извештај не изражава у потпуности размере трагедије.
„Етнички мотивисани напади су постали рутина“, упозорио је Ђурић и истакао да је циљ да Срби буду протерани.
На Косову и Метохији, додао је, врше се етнички мотивисани напади, систематски прогон, самовољна хапшења, отворена окупација и неконтролисано насиље.
“Српска деца пролазе најгоре откако је Аљин Курти преузео власт“, рекао је Ђурић наводећи да је прошле недеље српска девојчица једва избегла отмицу, и да је једини разлог је био што је Српкиња.
Ситуацију, истакао је српски шеф дипломатије, додатно погоршава забрињавајућа милитаризација Косова кроз убрзано наоружавање тзв. безбедносних снага Косова и недавна испорука борбених дронова из суседне земље.
“Србија је више пута упозоравала да се мир не може градити наоружавањем једне стране, а занемаривањем легитимне безбедносне забринутости с друге стране. То поништава тешко остварен напредак из првог мандата председника Трампа који је подстакао наду за регионалну стабилност и партнерство“, рекао је Ђурић.
Шин: Брине све већи број извештаја о полицијским хапшењима на КиМ
Заменик специјалног представника генералног секретара и вршилац дужности шефа Унмика Милберт Донгџун Шин похвалио је мирну и инклузивну атмосферу недавних локалних избора у свом обраћању Савету безбедности Уједињених нација.
Истакао је да све већи број извештаја о полицијским хапшењима на Косову и Метохији, у вези са приказивањем културних, националних или верских симбола ствара забринутост.
„Општинске власти су најближа веза са заједницама. Њихово правилно функционисање помаже да се гласови људи претворе у конкретне акције које обликују њихов свакодневни живот“, рекао је Шин током редовне седнице о ситуацији на Косову.
Поздрављајући већи број жена кандидаткиња на овогодишњим локалним изборима, Шин је истакао да ће само једном од 38 косовских општина руководити градоначелница.
Он је позвао на очување мира и инклузивности у другом кругу локалних избора, који је заказан за новембар.
Шин је такође поздравио недавне сусрете Београда и Приштине у оквиру дијалога који се води уз посредовање Европске уније, али је поновио забринутост због затварања одређених структура, посебно оних које утичу на здравствене, образовне и културне услуге.
„Веома је важно да власти у Приштини заиста укључе све заинтересоване заједнице пре спровођења одлука које утичу на свакодневни живот, као и да траже одрживе алтернативе како би се избегли или умањили негативни ефекти“, нагласио је Шин.
Он се осврнуо и на све већи број извештаја о полицијским хапшењима у вези са истицањем културних, националних или верских симбола, као и на забринутост због безбедности и независности медија.
„Динамичан цивилни простор Косова остаје једна од његових највећих снага. Ипак, недавни притисци на цивилно друштво захтевају пажљиво праћење“, навео је Шин.
Говорећи о активностима мисије, Шин је истакао програм обуке за лидерство који Унмик подржава за 60 представника политичких и цивилних организација; седмо издање Скупштине младих Уједињених нација одржано у јуну, на којем је учествовало више од 130 младих лидера са Косова и Западног Балкана; као и Барабар центар, који УНМИК подржава и који је до сада угостио више од 220 мултиетничких догађаја са више од 17.000 учесника.
„Унмик поново истиче значај изградње поверења међу заједницама. Стога, упркос финансијским ограничењима, настављамо да промовишемо поверење и друштвену кохезију“, рекао је Шин.
Србију представља министар спољних послова Марко Ђурић, док ће извештај Унмика представити заменик специјалног представника и в. д. шефа Мисије УН на Косову и Метохији Милберт Донгџон Шин, будући да је Каролин Зијаде истекао шестогодишњи мандат у августу ове године.
Приштину представља Доника Гервала.
Извештај обухвата период од 16. марта до 15. септембра ове године.
Савет безбедности Уједињених нација одржао је редовну седницу на којој је представљен шестомесечни извештај генералног секретара Уједињених нација о раду Унмика, а тема су биле и локални избори на Косову и Метохији, где су представници Срба освојили већину у својим општинама.