Седница Савета за сарадњу РС и Српске у проширеном саставу – Вучић: Парадом смо показали снагу и моћ
У Палати Србија одржава се седница Савета за сарадњу Републике Србије и Републике Српске у проширеном саставу којој присуствују председник Александар Вучић и Милорад Додик. Председник Вучић изјавио је да је за Србију важна сарадња са Републиком Српском у свим областима, додајући да народ у Српској треба да зна да увек може да рачуна на подршку Србије. Додик је рекао да се данас борба усмерена против српског народа не води оружјем већ на нови начин – „хибридним ратом и хибридним притиском“
Додик: Србија не може да буде лак плен за било кога
Милорад Додик је честитао на успешном дану и дану поноса за српски народ.
Рекао је да је Војска Србије пре 13,14 година била у расулу, али да је данашњим даном показано да јој је враћен понос.
„Србија не може да буде лак плен за било кога“, рекао је Милорад Додик у обраћању медијима после седнице додајући да „Запад не поштује ни један договор“.
Он је, одговарајући на питање да ли је данашња војна парада у Београду изазвала револт земаља у региону, рекао да је у питању легално постављена Војска Србије и да није потребно да ико износи анализе.
„Свако ко је нормалан овде треба да види једну способност Србије да ово заиста има. Поносан сам и не занимају ме ти фрустрирани типови из региона који се увек понашају тако да су против Србије. Њихово поимање јесте што слабија Србија, то боља Србија. А ми Срби кажемо што јача Србија, то боља Србија. Према томе, ми се разликујемо у базичном односу“, рекао је Додик након седнице Савета за сарадњу Републике Србије и Републике Српске у Палати “Србија“.
„Све то знамо и зато смо све више ближи једни другима“, казао је Додик и истакао да ће Република Српска пратити политику Србије како би се сачували мир и стабилност.
Вучић: Честитам припадницима Војске Србије на изузетној припремљености – врло добро
Председник Александар Вучић честитао је свим припадницима Војске Србија на изузетно доброј припремљености и увежбаности на данашњој војној паради уз (највишу) оцену – врло добро.
„Још једанпут желим да честитам свим припадницима Војске Србије на изузетно доброј обучености, припремљености, увежбаности, уз оцену врло добро и да им кажем хвала што су показали колико су напредовали, колико су тога учинили у претходном периоду. Да захвалим нашим пријатељима из Уједињених Арапских Емирата и Бахреина, шеику Мухамеду Бин Заједу Ал Нахјану и принцу Насеру“, рекао је Вучић новинарима после седнице Савета за сарадњу Републике Србије и Републике Српске у проширеном саставу.
Изразио је уверење да смо и тиме, и уз многе министре одбране од Кипра, Мађарске и Азербејџана до многих других високих гостију из Француске и Кине, успели да покажемо и како изгледа наша мултивекторска политика, али успели да покажемо и снагу и моћ Србије и колико је то важан одвраћајући чинилац од потенцијалног напада и агресије на нашу земљу.
„Могли сте да видите шта смо радили последњих 14 година, колико смо новца уложили, колико труда, енергије, воље. Желим да вас подсетим да нисмо имали ни чизме, ни један пар чизама по војнику, посебно не нови, а камоли патике или више пари чизама и униформи. Пре 14 година имали смо једног ловца који је могао да полети у ваздух и чији су ресурси истекли само годину дана после тога. Тако да, данашњи изглед наше војске је буквално, како би то клинци рекли свемирски у односу на оно што смо имали и за то су грађани Србије заслужни“, рекао је Вучић.
Истакао је да је захвалан и народу и грађанима Србије.
Председник Србије Александар Вучић поручио је на почетку седнице Савета за сарадњу Републике Србије и Републике Српске да је тај савет више од формалног тела, јер је симбол заједничког пута, чврстог поверења и сталног опредељења да се специјалне и паралелне везе Србије и Српске непрестано развијају и оснажују.
Вучић је навео да окупљање у том формату потврђује да је сарадња између Србије и Српске трајна вредност и један од стубова укупне политике мира и стабилности у региону.
Према његовим речима, када су прошле године заједничким снагама успешно одржали први Сабор у Београду, имали су јасну визију како да константно унапређују сарадњу Србије и Српске.
„Наилазили смо на осуде различитих врста, како тобож тиме изазивамо хаос у региону и припремамо се за сукобе, до злонамерних оптужби из домаћих редова, како је Сабор био само представа за јавност, скретање пажње са нечега другог, празна форма, без суштине итд. Наравно, ниједно од тих тумачења није било близу истине. Србија и Српска развијају свеобухватну сарадњу са веома конкретним садржајем те сарадње“, истакао је Вучић.
Према његовим речима, Декларација о заштити националних и политичких права и заједничкој будућности српског народа, која је усвојена 8. јуна 2024. године, темељ је на којем Србија и Српска граде заједничку будућност.
Вучић је истакао да то није усмерено ни против кога, већ да је за добробит свих у региону.
„Не желим да имам дефанзивну позицију и да објашњавам некоме да тиме не кршимо постулате међународног јавног права, повељу Уједињених нација, резолуцију Уједињених нација. Ми смо се држали слова Дејтонског споразума, водили рачуна о томе, поштовали све друге. Увек смо били нападани, оптуживани за оно што никада нисмо учинили или што нам чак никада није пало на памет да учинимо“, казао је Вучић.
Вучић: За нас је важна сарадња са Републиком Српском у свим областима
Председник Вучић изјавио је да је за Србију важна сарадња са Републиком Српском у свим областима, додајући да народ у Српској треба да зна да увек може да рачуна на подршку Србије.
Он је то рекао на седници Савета за сарадњу Републике Србије и Републике Српске у проширеном саставу, која се данас одржава у Палати Србија, додајући да Србија и Српска раде заједнички, увек поштујући све друге.
„Што се тиче конкретних пројеката, ја бих замолио посебно да нас данас обавестите о томе како теку радови на аутопуту Рача-Бијељина, како теку припреме за изградњу требињског аеродрома“, рекао је Вучић.
Он је затражио обавештење и о томе да ли може да се учини нешто у будућности по питању гасног интерконектора Србија, Република Српска и БиХ.
„Шта је то што можемо да учинимо за Републику Српску у свим другим сферама друштвеног живота, укључујући и финансијску подршку Републике Србије и такође посебно у области енергетике, шта је то што можемо заједнички да урадимо, шта је то што можемо заједнички да направимо“, рекао је Вучић.
„Поносан сам на војну параду, чуваћемо своју слободу и независност“
Вучић се осврнуо и на војну параду „Снага јединства“, која је данас одржана у Београду рекавши да је поносан и поручујући да ће Србија да чува своју слободу, независност и суверенитет. Додајући да пред Србијом није лак пут.
„Пред нама није лак период, јер се ствари у свету одвијају убрзано. Тај пут, којим велики део светских сила иде, не видим да води било где друго, сем у амбис. Наше је да не завршимо на том месту, наше је да сачувамо српски народ од историјске катастрофе, у коју многи народи хрле, желећи и жудећи за међусобним сукобима, желећи и жудећи за добијењем више територија, више права“, рекао је Вучић.
Навео је да верује да ће до краја његовог мандата и до краја мандата владе Србије, званична политика Србије бити и остати да је на европском путу.
Вучић Мацуту: Нисам задовољан ангажманом људи у Влади, потребан је већи труд и рад
Председник Србије Александар Вучић рекао је премијеру Ђуру Мацуту да није задовољан ангажовањем министара у Влади Србије, додајући да је потребан много већи ангажман, труд и рад.
„Нисам, Ђуро, задовољан ангажманом људи у Влади и то ћу вам сад рећи у лице. Не морам да вам говорим, да ја знам колико вам људи проводе времена у влади. То је срамота“, рекао је Вучић.
Он је замолио министре да се више ангажују и да више раде. „А када то кажем да то знам, проверите, Ђуро, колико само минута проведе сваки министар у Влади. И биће вам све јасно. Не морам ништа више да вам говорим. Само немојте да ми кажете да су на терену сваки дан, пошто је просечно 1,2 министра на терену сваки дан. Само да то имате у виду. Не 16, него 1,2“, рекао је Вучић.
„Ја вас молим из Владе Србије, да се посветите том европском путу снажније и јаче него што сте то чинили у претходном периоду. Свакако да поштујете све наше савезнике, све наше пријатеље. Ми се пријатеља не одричемо, када је њихова земља у тешкој ситуацији или када је наша земља под притиском. Ми имамо своје ја, имамо свој понос, имамо своје достојанство и тако земљу да чувате“, поручио је Вучић.
Истакао је да је поносан на одржавање данашње параде и приметио да су другачији аршини када Србија држи параду, у односу на параде које држе неке друге државе у региону.
„Када они држе параде, онда је то ‘дивни мимоход’. Када Срби држе параду, мало успешнију, мало већу, онда је то ‘претња региону’. Све очекивано, ништа ново, ништа што нисмо могли да очекујемо. И увек је тако било и увек ће тако бити. Бићемо добри као народ, само ако будемо довољно слаби, да могу сви да нас газе, а чим то није случај, одмах смо претња свима. И то је ваљда лекција коју смо успели да научимо у претходном периоду“, закључио је Вучић.
Додик: Против српског народа данас се води хибридни рат
Милорад Додик изјавио је на седници да за српски народ није постојало време које није било изазовно, а да се данас борба усмерена против српског народа не води оружјем већ на нови начин – „хибридним ратом и хибридним притиском“.
Додик је изразио поштовање Србији, јер је у временима неправедним по српски народ увек била у позицији да креира нове политике и сарадње и захвалио председнику Србије Александру Вучићу на овом, како је рекао, импресивном дану у којем су могле да се виде одбрамбене способности Србије, које су изграђене под Вучићевим вођством у последњих 10 година.
„Сви знамо како је то изгледало пре 10 година, у којем је стању и статусу била Војска Србије намерена да од стране Запада буде уништена до краја и да Србија има нека ловачка удружења која су је бранила“, рекао је Додик.
Истакао је да смо данас сведочили о нечему што заиста показује пре свега снагу да се одврати било који непријатељ.
„А то значи и нама у Републици Српској, поносан сам као припадник српског народа што је Србија у овом сегменту напредовала до овог нивоа. Сматрам да и ово јасно показује мирољубиву политику коју Србија води и онога што нам је свима јасно и стало до тога да то буде мир на овим просторима и Србија предвођена Вама (Вучићем) то чини упорно и изнова без обзира на лицемерје и цинизам који долази са неке друге стране“, рекао је Додик.
Изразио је задовољство што је су данас поново окупљени да у братској љубави и слози у овом тешком и изазовном времену разговарају о будућности нашег народа.
„Желим да Вам искажем своје поштовање у чињеници да сте кроз ова тешка времена, неправедна по Србију и Републику Српску и српски народ увек били у позицији да креирате нове политике, сарадње међу нама. Иза нас су остали многи пројекти. На крају по томе се и мери успешна политика. Шта оставите и за себе као пројекат за добробит народа. Хвала вам на свој подршку и помоћ коју сте пружили Републици Српској, као Србија, Ви лично и влада, Србија и њена Скупштина и све институције Републике Србије“, рекао је Додик.
Изазовна времена
Додик је рекао и да су за српски народ увек била изазовна времена.
„Која то времена нису изазовна за нас и када су она престала. Петсто година под Турцима, затим Аустроугарска, па Балкански ратови, два светска рата у којима су нас и нацисти и усташе покушали да истребе до краја. А онда комунистички терор, пар ратова за југословенска наслеђа, прогони, убијања и бомбардовања, отимања вековне српске територије, Косова и Метохије, разне глобалне кризе, короне, поплаве и разна чуда“, рекао је Додик.
Истакао је да се некада чини да су мирни, стабилни периоди били само пауза између тешких изазовних времена који су нас упорно стизала.
„Данас се борба усмерена против српског народа, хвала Богу, не води оружјем, мада ни то не треба да буде искључено. Али морамо да кажемо да се борба против српског народа, Републике Српске и Србије, води на нов начин који се у данашњем вокабулару зове хибридни рат, хибридни притисак“, нагласио је Додик.
Додао је да то није престало, оцењујући да је део једног упорног плана који деценијама већ егзистира на овом простору.
„Прво су нас демонизовали деведесетих година, па су нас санкционисали, бомбардовали, а онда нас измучене уверавали да смо ми криви што су они убијали, протеривали, одузимали наше територије, да би од нас данас покушали направити геноцидан народ и највеће злотворе 20. века“, рекао је Додик.
Седници присуствују и председница Скупштине Србије Ана Брнабић, председник Скупштине РС Ненад Стевандић, премијер Србије Ђуро Мацут са члановима кабинета, председник Владе РС Саво Минић са министрима, српски члан Председништва БиХ Жељка Цвијановић, директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић, гувернерка Народне банке Србије Јоргованка Табаковић.
Претходно је у Палати Србија Вучић уручио одликовања поводом Дана јединства, слободе и националне заставе.