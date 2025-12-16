Шест особа ухапшено у Обилићу због рушења споменика на православном гробљу
Полиција је у Обилићу ухапсила шест особа осумњичених за дело оштећења православног гробља и посмртних остатака у оближњем селу Племетина, пре три дана.
Полиција је у саопштењу навела да за ухапшене, међу којим је петоро малолетника, постоји основана сумња да су били укључени у случај.Осумњичени су по налогу тужиоца послати у притвор, док истражитељи спроводе све потребне истражне и процедуралне радње у вези са случајем.
У полицијском саопштењу се не наводи националност ухапшених.
На православном гробљу у Племетини мештани су у недељу приметили демолирана два надгробна споменика, обавестивши полицију како би открила и казнила починиоце.
Порушена је плоча на споменику Спаси Јаковљевићу и демолирано постоље, вазне и крстача споменика Славице Јаковљевић.
Петар Јаковљевић, рођак покојника чији су споменици оштећени, каже да је то четврти пут да неко напада ново православно гробље у Племетини.
„Обавестио сам полицију у Обилићу, обавестио сам међународну заједницу за људска права у Обилићу. Не сумњамо ни на кога, то би био грех рећи да сумњам на некога, али неко је то урадио. Ко, нека истраже надлежни органи за гоњење који су ту, извршна власт на Косову нека ради и нека решава проблеме“, рекао је РТС-у Јаковљевић.
Наглашава да су Срби узнемирени због овог вандалског чина.
„Ми смо већина, српско је село, ту им сметамо, због чега, коме, како, зашто, то не бих могао нити бих знао да кажем“, упозорио је Петар Јаковљевић.
Одборник Српске листе у локалној скупштини у Обилићу Горан Данчетовић упозорава да се ради о вандалском чину којим је извршен притисак на све Србе који живе у Племетини и у читавој општини.
„Племетина има складан живот са свим својим комшијама. Ово је корак уназад у нашим односима. Причињена је незнатна материјална штета али много већа је нематеријална штета, то што је неко узнемирио породицу Јаковљевић и све остале православне које се овде сахрањују. Њихови покојници нису безбедни овде“, рекао је Данчетовић.
Данчетовић је најавио да ће да финансира поправку и враћање споменика у првобитно стање.
У Племетини живи око 800 Срба, док је пре сукоба било више од хиљаду.