Северна Митровица, полиција вратила транспарент „Мир Божји, Христос се роди“ – одмах је постављен
Вечерас после 20 часова и 30 минута, тзв. косовска полиција је вратила транспарент са натписом „Мир Божји, Христос се роди“, након чега је он одмах постављен на тргу у Северној Митровици, преноси Косово онлајн.
Представнике Српске листе претходно су позвали из полиције и, убрзо након преузимања, транспарент је постављен.
Данас касно поподне, припадници тзв. косовске полиције одузели су транспарент „Мир божји, Христос се роди“, који су представници Српске листе покушали да поставе у центру града, а од градоначелника Милана Радојевића је затражено да се хитно јави у полицијску станицу, пренео је портал Косово онлајн.
Томе је претходио разговор који је трајао дуже од сат времена, у коме су службеници полиције истицали да имају наређење да се не дозволи постављање транспарента, док су чланови Српске листе Игор Симић, Иван Запорожац и Немања Бишевац захтевали да им полиција објасни који су закон прекршили и због чега се забрањује постављање овог транспарента, али су од полиције само добили одговор да им је наређено да тај транспарент не сме бити постављен.
Више од 30 припадника полиције затим су одузели транспарент и однели га у полицијску станицу.
Милан Радојевић је, као градоначелник Северне Митровице, донео одлуку да се уочи Божића у центру Северне Митровице постави транспарент са традиционалним поздравом „Мир божји, Христос се роди“.
Градоначелник Северне Митровице Милан Радојевић изјавио је за Косово онлајн да је у полицијској станици добио пријаву за непоштовање наредбе полицајца, након што је косовска полиција без образложења одузела члановима Српске листе транспарент са натписом „Мир божји, Христос се роди“.
Реаговање Марка Ђурића на мрежи Х
Министар спољних послова Марко Ђурић на мрежи Х је рекао да данашњи догађаји нису изоловани инцидентивећ одражавају „узнемирујући и доследан образац притиска, застрашивања и мешања у верске слободе усмерене против одређене заједнице“.
„Сваким таквим чином“, додао је „лични морални, политички и правни дуг господина Куртија наставља да се гомила“, те да би он требало да буде „веома свестан тога“.
Министар Ђурић је подсетио да су „на данашњи дан пре три године двојица српских дечака упуцана од стране припадника тзв. косовских безбедносних снага док су учествовали у традиционалном хришћанском божићном обреду“.
Особа која их је упуцала и даље је на слободи у Куртијевом Косову, каже Ђурић.
На крају се обратио Аљбину Куртију речима: „Требало би да знате да мржња неће имати места у будућности Срба и Албанаца.“