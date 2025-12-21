Симић: Очувањем јединства против елиминисања Срба на Косову
Члан Председништва Српске листе Игор Симић изјавио је да су се Срби на Косову суочавали са институционалним притисцима и покушајима дисквалификације током изборне кампање, док су Албанци без препрека водили кампању. Наглашавајући потребу за заштитом политичког опстанка српског народа, јединством и транспарентношћу изборног процеса, Симић је позвао грађане да 28. децембра изађу на изборе и гласају за Српску листу.
Симић је у интервјуу за Политику нагласио да је Српска листа, док су Аљбин Курти и албанске странке „без икаквих препрека водили кампању и обећавали оно што знају да неће испунити“, била изложена отвореном институционалном прогону и покушају да се Србима одузме основно демократско право – право да бирају и буду бирани.
Он је додао да су, уместо равноправне изборне утакмице, били приморани да се боре против правног насиља, политичких притисака и очигледно режираних покушаја дисквалификације.
„Наш приоритет у овим данима није маркетинг, већ одбрана политичког опстанка српског народа на Косову и Метохији, очување јединства и спречавање да Курти својом самовољом трајно елиминише Србе из свих институција“, објаснио је Симић.
Он је указао да сваки изборни циклус прате исти сценарији – чим се приближи дан гласања, почиње организовани притисак на Србе.
„Скрнављење православних гробаља, пљачке српских домова и застрашивање породица нису изоловани инциденти, већ поруке мржње и нетрпељивости које се шаљу целом српском народу. Хапшења која се завршавају релативизацијом кривице и „случајним“ ослобађањем одговорних само додатно потврђују да систем не жели правду, већ привид реда. Ово је директна последица политике Аљбина Куртија, који годинама гради атмосферу у којој су Срби легитимна мета, а сваки напад на њих се минимизује или оправдава“, казао је Симић.
Упозорио је да кампања усмерена ка дијаспори и одлагање бројања гласова ван Косова с правом изазива сумњу.
Подсећа да су се и раније ти гласови користили као средство за прекрајање изборне воље и политичке трговине.
„Не заборавите да је на тај начин на фебруарским изборима украден један мандат из руку српског народа, односно Српске листе, и додељен Куртијевом миљенику Ненаду Рашићу. Не искључујемо могућност да се и овога пута покуша манипулација, како би се Аљбину Куртију обезбедила предност или и мандати који припадају невећинским заједницама за формирање власти. Зато инсистирамо на транспарентности и контроли целокупног изборног процеса, јер је поверење у институције озбиљно нарушено управо деловањем актуелне власти. Централна изборна комисија је одавно изгубила легитимитет управо због незаконитих одлука које су доношене против Српске листе у претходна три изборна циклуса“, изјавио је Симић.
Нагласио је да Српска листа оправдано очекује свих 10 мандата, јер иза ње стоји јасна и недвосмислена подршка српског народа, наше државе и председника Александра
Вучића.
Међутим, указује, чињеница да им је онемогућено пуно учешће у бирачким одборима и да немају своје председавајуће на бирачким местима отвара простор за манипулације.
„Искуство од 9. фебруара нас учи да ништа не сме бити препуштено случају. Нећемо затварати очи пред могућношћу да Приштина поново покуша да један мандат „поклони“ политички подобном Србину, који не представља српски народ, већ интересе режима. На такве сценарије смо спремни да одговоримо и политички и правно“, рекао је он.
Симић је подсетио да питање Заједнице српских општина већ 13 година стоји као највећи тест кредибилитета и Приштине и међународне заједнице, а да је албански национализам
дубоко укорењен, како на Косову, тако и у дијаспори, и да је управо зато илузорно очекивати да Приштина сама од себе испуни преузете обавезе.
„Истина је да је међународна заједница годинама ћутала на апеле Срба и грубо кршење Бриселског споразума. Без јасног, снажног и континуираног притиска, ЗСО се неће померити са мртве тачке, јер она директно разоткрива све празне приче о „мултиетничности“ које слушамо из Приштине“, указао је Симић.
Сматра да ће, уколико формално крене процес око ЗСО, Приштина покушати нове опструкције, пре свега преко уставног суда, који се и до сада показао као политички инструмент, а не независна институција.
„Подсетићу вас да већ три месеца тај суд није одлучио по жалби посланика Српске листе када је Куртијевом миљенику Рашићу додељено место потпредседника скупштине. Међутим, заоштрена реторика из Вашингтона и Брисела оставља простор за опрезни оптимизам да овога пута маневри неће проћи некажњено. Сада је тренутак да међународна заједница покаже да ли мисли озбиљно или ће још једном дозволити да се договорено баци под тепих. Опстанак српског народа и поштовање наших права су тест за међународну заједницу која мора прећи са речи на дела“, нагласио је Симић.
Став међународне заједнице да је укидање мера ЕУ условљено преносом власти на северу оценио је као циничан.
Указао је да је пренос власти био логичан и законски неопходан корак након избора, а не политички уступак.
„Повезивати испуњавање законских обавеза са „награђивањем“ Приштине значи релативизовати све што се дешавало у претходне три године – институционално насиље, једностране одлуке и грубо кршење права Срба. То шаље опасну поруку да се кршење права може толерисати ако је политички згодно“, објаснио је Симић.
Истакао је да је новоизабране градоначелнике и одборнике Српске листе дочекало катастрофално стање у општинама – финансијски хаос, запуштена инфраструктура, нестручна лица која не знају српски језик, политички запошљена без икаквих стручних компетенција и додао да је оно што посебно брине – потпуно занемарени интереси грађана.
„Да није било подршке наше државе и Канцеларије за Косово и Метохију стање би било многоструко горе. Први приоритет биће нормализација рада општина, враћање институција у службу грађана и санација најосновнијих проблема – водоснабдевања, путева, комуналних услуга и социјалне заштите. Биће потребно много рада да се исправи штета коју су направиле нелегитимне власти које нису имале ни подршку, ни интерес да раде у корист српског народа. Ипак, могу да обећам нашем народу, да ће наши вредни градоначелници формирати комисије које ће урадити анализу стања, анулирати све незаконите одлуке а одговорне за стање у ком су општине данас позвати на одговорност. Буџети четири општина за три године су потрошени а на терену нема никаквих промена. Ако вам кажем да је буџет и за следећу годину већ испланиран, па на пример у општини Звечан од 700.000 евра за капиталне инвестиције, планирано је 600.000 евра за албанска села у којима живи мање од три одсто становника ове српске општине, онда вам је све јасно“, указао је Симић.
Он сматра и да „закон о странцима“ и забрана вожње аутомобила на овлашћења представљају директан удар на егзистенцију више од десет хиљада Срба и већине власника возила на северу. Указао је да то нису техничка, већ дубоко политичка питања, чији је циљ додатни притисак и исељавање Срба.
„Српска листа ће искористити све институционалне и политичке механизме, али и међународне контакте, да ово питање интернационализује и спречи спровођење мера које имају дискриминаторски и репресивни карактер. Зато су ови избори од изузетног значаја како би се нашло решење и за овај проблем који има размеру етничког чишћења кроз административне одлуке. Применом ових прописа не морате физички да окупирате Универзитет и КБЦ, али ћете имати исти резултат. То би значио крај за све нас и ми се против тога сви
заједно морамо борити“, поручио је Симић.
Истакао је да је порука Српске листе Србима на Косову, као и интерно расељенима, јасна и недвосмислена – да неће дозволити да било каквим смицалицама, притисцима или административним триковима изопште Србе из изборног процеса.
„Свесни смо да постоји реална опасност од нових потеза Аљбина Куртија до самог изборног дана, али јединство, масовна излазност и одлучност су наш најјачи одговор. Само
снажна Српска листа значи снажну заштиту српског народа и јасан глас против неправде, притисака и политичког насиља. Будућност српског народа је у рукама ове генерације Срба, морамо бити достојни својих предака али и поносни преци својим потомцима, зато позивам све да 28. децембра изађу на изборе и гласај за Српску листу под редним бројем 127“, закључио је Симић.