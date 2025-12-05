Скинута српска застава са звонаре цркве у Липљану
Непознати почиониоци су синоћ око 18 часова скинули и однели тробојку Српске православне цркве са оцилима из порте цркве у Липљану.
Како је РТС-у потврђено из црквене општине у Липљану, заставу је са звонаре скинула особа која је преко главе носила фантомку, о чему сведоче снимци са надзорне камере.
„Синоћ око 17.50 часова, дечко у тренерци, са капуљачом на глави, исекао заставу, повукао је одозго, и почео да бежи ка другој страни црквене порте. Онда сам позвао полицију. Дошли су на увиђај, сликали су, враћали су камере и приметили су дечка који је секао заставу и однео је. Њих боли застава, њима кажем да је то црквена застава, да то није државна застава“, рекао је рекао је црквењак Јовица Мирић.
Застава је постављена јуче поводом храмовне славе цркве Ваведења Пресвете Богородице.
Непознати починиоци су такође у јуну 2023. године скинули заставу са звонаре у липљанској цркви.
Канцеларија за КиМ: Наставак је кампање прогона Срба
Скидање заставе Српске православне цркве из порте цркве Ваведења Пресвете Богородице у Липљану, и то на сам дан обележавања храмовне славе, наставак је кампање прогона Срба и свега српског на Косову и Метохији и скрнављења српских светиња с циљем њиховог затирања на овим просторима, саопштила је Канцеларија за КиМ.
Канцеларија за КиМ ће наставити да користи сва политичка и дипломатска средства да међународној јавности предочи тежак положај српког народа и да указује на угроженост православних објеката на Косову и Метохији, истовремено захтевајући конкретну реакцију међународних организација и представника, како би се починиоци овог недопустивог инцидента у Липљану што пре пронашли и адекватно санкционисали.
Епархија рашко-призренска саопштила је да вандалски чин скидања заставе са звоника цркве није само напад на имовину СПЦ, већ и притисак и застрашивање преосталих православних хришћана који живе у Липљану, као и јасно исказивање даљих намера према СПЦ.
Епархија наглашава да посебан проблем јесте однос институција у Приштини према оваквим инцидентима, јер већина починилаца остане некажњена или са симболичним казнама, а квалификација оваквих дела у полицији и правосудном систему сакрива тежину дела и праве мотиве који стоје иза њих.
Епархија рашко-призренска апелује и на међународну заједницу да се, заједно са осудом овог напада, укључи целокупним својим капацитетима у решавање положаја Српске Православне Цркве.