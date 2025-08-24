Скупови против блокада широм Србије; Вучић: Ништа није важније од дијалога, надам се да ће га прихватити
Грађани Србије који се противе блокадама окупили су се вечерас у више градова широм земље, други пут у последња три дана. Председник Александар Вучић је поручио, на скупу у Убу, да проблеми не могу да се решавају на било који други начин осим дијалогом и да је сигуран да ће они то да прихвате. Директор полиције Драган Васиљевић рекао је да су одржана мирна окупљања у 71 општини и граду.
Васиљевић: Мирна окупљања, није било ни једног инцидента
Директор полиције Драган Васиљевић рекао је на конференцији за новинаре у Палати „Србија“ да су одржана мирна окупљања у 71 општини и граду.
„Према подацима полиције, са терена, на тим скуповима присуствовало је око 70.000 грађана Републике Србије или, да вам кажем тачну бројку, 69.776 лица. Није било ни једног инцидента. Нема повређених грађана, нема повређених полицајаца, нема оштећених објеката, државних објеката, просторија, било чијих. Све је протекло у најбољем реду и миру“, навео је Васиљевић.
Скуп у Косовској Митровици, присуствовали представници Српске листе
У центру северног дела Косовске Митровице организован је скуп против блокада које се организују широм Србије, а присуствовали и представници Српске листе. Окупљени грађани носили су транспарент „Косовска Митровица жели стабилну и јаку Србију“.
Скуп је организовало удружење пензионера из Северне Митровице.
Окупљање и шетња против блокада у Белој Паланци
У Белој Паланци окупили су се грађани Пиротског округа који су шетњом изразили протест против блокада и урушавања Србије.
Поручено је да југиосток Србије жели мирну и економски стабилну Србију, студенте на факултетима, раднике у фабрикама.
Скуп је протекао мирно.
Вучић: Више од 55.000 људи на скуповима у 19 сати, нема инцидената
Председник Србије Александар Вучић изјавио је у Убу да је, према проценама, на скуповима широм Србије у 19 часова присутно више од 55.000 грађана који су против блокада, истакавши да су скупови који позивају на мир – најбољи.
„Очекује се да број расте у 19.30 сати. Само у Убу имате више до 1.300 људи, Обреновцу преко 3.500, Лештанима 3.000, Зрењанину 3.000, Крушевцу преко 3.000. И у Војводини у свих 44 места, осим Новог Сада, одржани су скупови“, навео је Вучић, додавши да организатори планирају за следећу суботу највеће скупове у до 100 градова и општина.
Поручио је грађанима да је Србији потребан мир, стабилност и сигурност.
„Да се изборимо за Србију будућности, која ће сачувати себе, свој суверенитет и независност, али је подједнако важно и да има економски просперитет и унутрашњи мир. Није проблем ако се посвађамо, али је проблем ако ствари завршавају у насиљу, пребијању или премлаћивању људи“, рекао је Вучић.
Истакао је да на скуповима против блокада нема насиља ни инцидената.
„Нигде у Србији нема ниједног инцидента. Људи су срећни што су се окупили, задовољни и драго им је што су ту. Никога не нападају, никога не мрзе. Такву позитивну енергију треба да негујемо и гајимо“, поручио је председник.
Председник је, такође, додао да ће служба унутрашње контроле МУП-а испитати поступање полиције према студенткињи Николини Синђелић.
„Молим медије да покажу веће поштовање према тој госпођици. Постоји служба унутрашње контроле која ће све испитати, и свакоме ће бити јасно да ли је било неправилности. Ако не, полиција ће наставити да ради часно, одговорно и поштено“, рекао је Вучић.
Вучић у Убу: Проблеми не могу да се решавају на било који други начин осим дијалогом
На Градском тргу у Убу окупио се велики број грађана који учествује на скупу против блокада, а на челу носе велики транспарент „Не дамо Србију“.
Председник Александар Вучић стигао је нешто пре 19 часова у Уб и придружио се шетњи грађана околним улицама.
У изјави новинарима, Вучић је истакао да ништа није важније од дијалога.
„Ја не могу да верујем да неко може да позив председника Републике одбије у пет минута. Ја се надам и ја верујем и желим да верујем да ће они да размисле и да ће тај позив да прихвате, не само за дебату, већ за дијалог уопште, јер не постоји ништа важније од дијалога“, рекао је Вучић.
Проблеми, истиче, не могу да се решавају на било који други начин осим дијалогом.
„Тако да сам сигуран да ће они то да прихвате. И немам ништа против да они то доживљавају као моју слабост и као нашу слабост“, додао је Вучић.