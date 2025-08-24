Славко Симић пред судом у септембру – терети се за наводни напад на новинаре
Функционер Српске листе, Славко Симић, појавиће се пред судом у Косовској Митровици у септембру као један од оптужених у поступку који се води због наводног напада на новинаре албанске националности током протеста на северу Косова и Метохије у јуну 2023. године. Поред њега, оптужен је и Урош Вукашиновић.
Славко Симић је оптужен за наводно подстицање демонстраната на нападе на новинаре који су извештавали о протестима Срба у Лепосавићу током посете министра за локалну самоуправу, Ељберта Краснићија, згради општине, преноси Коха диторе.
Поред Славка Симића, у истом случају оптужен је и Урош Вукашиновић.
„У случају у којем су оптужени С. С. и У. В., обавештавамо вас да је прво рочиште заказано за 18. септембар 2025. године, 09. 00 часова“, наводи се у одговору основног тужилаштва у Митровици приштинском медију.
Према оптужници основног тужилаштва у Митровици, 16. јуна 2023. године, током протеста против посете министра Краснићија, Симић је наводно наредио окупљенима да нападну медије, а након чега су медијске екипе нападнуте шок бомбама, ударцима песницама, ногама и тврдим предметима.
Према оптужници, Симић и Вукашиновић су осумњичени за кривично дело „учешће у гомили која чини кривично дело“ и „хулиганство“.
Славко Симић је, заједно са још двојицом функционера Српске листе — председником Златаном Елеком и Игором Симићем — саслушан у Приштини у случају барикада постављених на северу 2022. године, због сумње да су наводно починили кривична дела: „ометање службеног лица у обављању службене дужности“, „позив на отпор“ и „придруживање неуставним активностима“.