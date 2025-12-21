Словачки председник Пелегрини у дводневној посети Србији, дочекао га Вучић
Председник Словачке Петер Пелегрини борави у дводневној посети Србији. Свечани дочек приређен испред Палате „Србија“.
У званичну дводневну посету Србији стигао је председник Словачке Петер Пелегрини. Угостиће га председник Александар Вучић.
Након свечаног дочека испред „Палате Србија“, почеће састанак председника Србије и Словачке.
Председник Словачке Петер Пелегрини посетио је словачке војнике у саставу Кфор-а у АП Косово и Метохија и нагласио да је Словачка део важне мисије у региону.