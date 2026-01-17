Случај „Бањска“ враћен на почетак због промене судског већа
Суђење тројици Срба у случају „Бањска“ настављено је пред Основним судом у Приштини, али је због промене састава судског већа поступак враћен на почетак. Оптужени су се поново изјаснили о наводној кривици, док су браниоци затражили измену и прецизирање оптужнице, истичући да је у постојећем облику неадекватна за даљи ток процеса.
Двојица од тројице оптужених – Владимир Толић и Благоје Спасојевић изјавили су да не желе да се изјасне о кривици, док је Душан Максимовић, изјавио да није крив за дела која му се стављају на терет.
Браниоци оптужених затражили су промену оптужнице, односно индивидуализацију, како би се тачно знало шта се оптуженима ставља на терет.
Бранилац Владимира Толића, адвокат Милош Делевић, захтев измене оптужнице образложио је тврдњом да више није адекватна за наставак поступка.
„Као што знамо, поступак је раздвојен у односу на оптужене Благоја Спасојевића, Владимира Толића и Душана Максимовића, од осталих оптужених по овој оптужници Специјалног тужилаштва. Позивам да се ова оптужница измени јер сматрам да више није адекватна за наставак поступка и да се Владимир Толић оптужи за конкретне радње. Подсећам да се овде не суди Радоичићу, већ Благоју Спасојевићу, Владимиру Толићу и Душану Максимовићу“, рекао је Делевић.
Тужилац је истакао да је потребно да се поново прочитају изјаве сведока како би се што пре наставио сам процес, са чим су се сложили адвокат оштећене стране, Арианит Коци, као и адвокат Благоја Спасојевића, Љубомир Пантовић.
Предлог за вештачење фотографија
Бранитељка Душана Максимовића, Јована Филиповић затражила је да се саслуша још девет сведока који би потврдили алиби њеног брањеника, чему су се тужилац и адвокати оштећених успротивили.
„Образлажући да у самој оптужници, како суд тврди, иако нисмо сагласни са том констатацијом, стоји да је Душанова улога била изузетно мала и да се са слушањем толиког броја сведока колико смо ми предложили иницијално неће утврдити неке нове чињенице у односу на оно што и само веће верује“, навела је Филиповићева.
Предложила је да се изврши и вештачење фотографија које су достављене, а за које судско веће није сматрало да има потребе да се одради стручна процена.
„Већ ће бити довољан само увид у то да ли су униформе које се спомињу у односу на Душана Максимовића исте са оним које су имала лица за које се сумнија да су починила кривично дело. То у сваком случају и није било неопходно, јер те униформе очигледно нису исте и то је нешто што можемо простим увидом да утврдимо“, додала је Филиповићева.
Она је нагласила да ће на наредним рочиштима бити саслушани прво сведоци тужилаштва, а затим и сведоци одбране који ће, како је истакла, дати свој исказ у вези с тим где се Душан кретао критичног дана.
Наредна рочишта заказана су за 18, 19. и 20. фебруар.
Оптужница против 45 Срба
Владимир Толић, Благоје Спасојевић и Душан Максимовић ухапшени су током оружаног сукоба у Бањској у септембру 2023 године.
Тужилаштво у Приштини је у овом случају подигло оптужницу против 45 Срба, од којих је већина недоступна правосуђу на КиМ.
У сукобу су погинула тројица Срба – Бојан Мијаиловић, Игор Миленковић и Стефан Недељковић, као и припадник полиције Африм Буњаку.