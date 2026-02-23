Соренсен са Коњуфцом у Приштини; Петковић: Дијалог статусно неутралан
Специјални представник Европске уније за дијалог Петер Соренсен састао се у Приштини са министром спољних послова Гљауком Коњуфцом. Под надлежношћу овог министарства биће и дијалог са Београдом, саопштио је Коњуфца. Директор Канцеларије за КиМ Петар Петковић истиче да је преговарач приштинске стране у дијалогу, без обзира на кадровско решење, искључиво представник Привремених институција самоуправе.
У прошлом мандату владе Аљбина Куртија, главни преговарач Приштине био је Бесник Бисљими, тада први потпредседник владе. За првог потпредседника владе у новом мандату изабран је Гљаук Коњуфца, који је и министар спољних послова.
„Први потпредседник владе и министар спољних послова и дијаспоре, Глаук Коњуфца, примио је на информативном састанку специјалног представника Европске уније за дијалог између Косова и Србије, Петера Соренсена. Током састанка, Коњуфца је обавестио Соренсена да ће процес дијалога сада бити под вођством Министарства спољних послова и дијаспоре. На састанку је разматран тренутни замах дијалога и размењена су мишљења о приступу и принципима неопходним за обезбеђивање ефикаснијег и одрживијег процеса“, наводи се у саопштењу.
Петковић: Преговарач Приштине искључиво представник Привремених институција самоуправе
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић изјавио је да је преговарач приштинске стране у дијалогу, без обзира на кадровско решење, искључиво представник Привремених институција самоуправе.
„Све у складу с Резолуцијом 1244 СБУН и Резолуцијом ГС УН (2010) о покретању статусно неутралног Дијалога. Јасно дефинисан оквир, не нечији пусти снови, одређују ток и правац дијалога“, написао је Петковић на мрежи X.