Соренсен: Свакодневно се напредује ка нормализацији односа Београда и Приштине
Специјални представник Европске уније за дијалог Београда и Приштине Петер Соренсен каже да нормализација односа између Београда и Приштине „није једнократни резултат постигнут након састанка, већ континуирани процес који се одвија сваког дана како би се побољшали животи људи“.
Петер Соренсен је у интервјуу за италијанску Агенцију Нова рекао дијалог којим посредује ЕУ остаје платформа за нормализацију односа и да за Београд и Приштину њихов пут ка интеграцији у ЕУ зависи од тога.
Навео је да је од ступања на дужност крајем јануара одржао више од 60 званичних састанака у региону и био домаћин два круга састанака главних преговарача у Бриселу, где је разговарано о конкретним питањима, од економске сарадње до питања несталих
„Процес није увек линеаран и велики део се дешава иза кулиса, али прави напредак се постиже сваког дана“, навео је Соренсен.
Према његовим речима, доказ да дијалог функционише је то што се људи, возила и роба слободно крећу и што грађани плаћају енергију коју потроше плаћају под договореним условима
Осврћући се на локалне изборе на КиМ одржане 12. октобра, Соренсен је поздравио мирно и инклузивно спровођење првог круга избора и истакао да је важан корак напред то што су Срби на КиМ учествовали на њима.
„Оно што је сада такође важно јесте да, када се резултати потврде, дође до уредне транзиције локалне власти“, истакао је Соренсен.
Говорећи о односима између лидера у Београду и Приштини, Соренсен је рекао да ЕУ очекује од свих лидера у региону да покажу конструктиван ангажман и нагласио да је дијалог простор у којем Београд и Притина могу мирно и конструктивно да решавају неслагања.