Срби и даље без сигурности и слободе
Прoтерано близу 250.000 Срба и неалбанацa. Вратило се тек 1,9 посто. И данас 200 припадника косовске полиције даноноћно чува 24 српске светиње, као и споменик на Газиместану, док Кфор обезбеђује Високе Дечане
Протеклог 9. и 11. јуна наврши лo се 27. годинa од доласка међу народне војне и цивилне УН мисијe на Ко сову и Метохији, оличене у КФОР-у и УНМИК-у. И по сле толико година Срби овде немају безбедност и слободу кретања, док им је имовина и даље на удару Албанаца, а повратак протераних тек је симболично остварен. Војно-технички споразум у Куманову потписан је 9. јуна 1999. године на војном аеродрому код Куманова, у Македонији, који је означио крај НАТО бомбардовања СР Југославије. Дан касније у Њујорку је усвојена Резо луција 1244 у Савету безбед ности УН. Резолуцијом је загарантован суверенитет и територијални интегритет Србије (СРЈ), а за покраји ну КиМ је предвиђена „ши рока аутономија” у оквиру Србије.
Р – 1244 ГАРАНТУЈЕ СУВЕРЕНИТЕТ СРБИЈЕ НА КиМ
Кфор је 11. јуна 1999. годи не, на темељу Резолуције 1244 Савета безбедности УН, почео да стиже на Косово са 44.000 војника из 39 држава света. У току 2007. године тај број је смањен на 16.000, а сaдa Кфор има 4.627 војника на Косову који долазе из 31 земаље света. Највише мировних трупа у са КФОР на ибарском мосту у Косовској Митровици ставу Кфора данас је из Италије (907), САД (590), Мађарске (408), Турске (382), Немачке (308), Албанија има 126… Мисија КФОР представља међународне мировне снаге УН-а под вођством НАТО-а чији је основни задатак чува ње реда и мира, односно ства рања и одржавања сигурности на Косову и Метохији. Са доласком Кфора на Ко сово је 1999, 2001. и 2002. године стигло и 10.000 УН полицајаца из 53 земље света Сада КФОР из 31 земље на Косову има 4.627 војника као и 10.000 административ них и других УН радника ра споређених у свих тадашњих 30 општина Косова и Мето хије, што је било око 65.000 пристиглих странаца из више од 110 земаља. Зона одговорности Кфора подељена је на пет региона: КФОР на Газиместану Север – под управом Францу за, Исток – под командом САД, Југ – под заповедништвом Не КФОР је десетоструко смањио присуство на Косову мачке, Запад – под управом Италије и Центар – којим ко мандује Велика Британија.
СТРАДАЛО 213 ВОЈНИКА КФОРА
О убијеним војницима не можемо пружити много детаља, зато што је на држа вама одговорност да се тиме баве, али можемо рећи да ве ћина, од око 200 војника, ко ји су погинули док су служи ли КФОР-у на Косову није узроковано борбеним опе рацијама – званично је саоп штено из Кфора. „Летос, 2019. г. смо обеле жили 20 година присуства на Косову. За то време, 213 вој ника НАТО-а је нажалост дало свој живот за чување мира” – истакао је командант Коман де здружених снага НАТО-а из Напуља, адмирал Џејмс Фо го 10. децембра 2019. године. А 18 француских војника су погинули током служења Кфора у заштити свих зајед ница на Косову до новембра 2023. године, саопштила је званично амбасада Францу ске у Приштини 12. новем бра 2023. Највећа несрећа Кфо ра догодила се 19. јануара 2006. године када се словач ки транспортни авион, који се враћао из мисије КФОР-а на Косову, срушио с на брдо „Борс” изнад Хејце, у Мађар ској, и у близини границе са Словачком. Четрдесет двоје од четрдесет тројице словач ких војника и цивилних рад ника који су путовали у ави ону никада нису успели да се врате кући. Манастир Високе Дечане и даље чувају војници Кфора Косово је буквално поста ло НАТО држава у коме и да нас 200 припадника косовске полиције даноноћно чува 24 српских цркава и манастира и споменик на Газиместану док Кфор даноноћно обезбе ђује Високе Дечане. Страх, немање слободе кре тања, напади и пљачке, еко номска безперспективност укочили су повратак Срба на КиМ. Од близу 250.000 проте раних вратило се само 1,9 од сто или тек око 3.000 расеље них Срба у 50-ак места, најви ше у Метохији, у општинама Клина и Исток.
КФОР НИЈЕ ЗАШТИТИО СРБЕ
Са доласком Кфора ни је дошла никаква сигурност Срба већ је са доласком ме ђународне војне и цивилкне мисије почело највеће насил но протеривање Срба из јужне српске покрајине. Срби су у току 1998. и 1999 . и марта 2004. године протерани из равно 314 места са Косова и Метохије. У многим градо вима Срби живе у симболич ном броју. Данас у више општина на Косову и Метохији Срба не ма ни у једном општинском месту: Качанику, Малишеву, Глоговцу, Сувој Реци и Шти мљу. Албанци су од јуна 1999. године до сада убили 1.030 Срба, међу којима су били и масовни злочини: Ливади це (16. фебруар 2001.), Ста ро Грацко (23. јула 1999), Го раждевац (13. август 2003)…, а да нико за те злочине није одговарао!? Од јуна 1999. до сада Ал банци су у потпуности уни штили 21.122 српске куће и 935 станова. Албанци су од 1999. годи не до сада срушили и запали ли 155 српских цркава и ма настира, а 13 цркава је у пот пуности избрисано са лица зе мље. Од 1999. године до сада Албанци су на две трећине те риторије КиМ, (укупна повр шина 10.886 км квадратних) у потпуности уништили срп ска гробља и на њима више од 10.000 споменика. У овом тренутку трага се за 570 кид напованих и несталих Срба и других неалбанаца на Косову и Метохији. З. Влашковић