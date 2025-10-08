Срби остају на Косову и Метохији, а Српска листа биће уз свој народ

Завршна конвенција Српске листе у Лепосавићу пред локалне изборе који се одржавају 12. октобра

У пуној сали Центра за културу ,, Сава Дечанац“ у Лепосавићу одржана је завршна конвенција Српске листе на којој је представљен кандидат за градоначелника Зоран Тодић и кандидати за одборнике у новом сазиву СО-е Лепосавић.

Златан Елек, директор КБЦ Косовсак Митровица и председник Српске листе, обраћајући се присутнима, између осталог, истакао је да смо прошли тежак период од када су у општинама на северу Покрајне нелегални и нелегитимни градоначелници, али то време пролази и поручио је да Срби остају на Косову и Метохији, а Српска листа биће уз свој народ, као и увек до сада.

-Желим да вам се обратим не само као председник Српске листе , него као обичан човек , као један од вас који је са својом породицом остао да живи и да ради овде на Косову и Метохији , као и сви ви , који је одлучио да помаже свом народу , сада када му је најтеже и опредељен сам за опстанак и останак на овим просторима. Хвала вам што сте дошли да подржите једну српску политичку партију , иза које стоји држава Србија и њен председник Александар Вучић. Српска листа је партија која не жели да се одрекне српског народа , која не жели да се одрекне своје државе и зато плаћамо велику цену , зато желе да нас укину, зато су желели да нас забране, да не учествујемо на овим изборима, истакао је Елек, подсетивши да су ово најважнији избори за српски народ на Косову од 1999-е године.

Кандидат за градоначелника Лепосавића Зоран Тодић, који је иначе тај посао обављао у два мандата, казао је да се на овом скупу види српска слога и јединство и да је ово сабор српског јединства.

– Три тешке године су иза нас, три године притисака, репресије и много тога лошег по све нас , по српски народ, пре свега у четири општине на северу Косова и Метохије. Али успели смо, издржали смо и дошло је време за промену . Ми смо своји на своме на својој очевини и дедовини и постојање нас као народа сведочи, пре свега о нашој историји , о нашем идентитету , нашој вери и култури, нагласио је Тодић и позвао сународнике на слогу , да будемо мудри и стрпљиви , да чувамо наше њиве, да славимо крсне славе , да учимо нашу децу ћирилици у школама , јер то сведочи о нашем постојању.

Марко Радосављевић, кандидат за одборника и директор Спортско – туристичке организације у Лепосавићу, позвао је суграђана да буду јединствени , да изађу на изборе и гласају за број 170, за Српску листу.

– Мука нас је ујединила , мука овде траје много година, а последње три године чини се да је најтеже. У ове три године видели смо сценарио по којем су хтели да сломе кичму на највећем стубу српског јединства , тако што ће нам забранити рад и деловање. Браћо и сестре, драги суграђани изађимо 12. октобра на изборе и покажимо нашу слогу, казао је Радосављевић.

Времешни гуслар и некадашњи просветни радник и радник у Архиву општине Лепосавић, Ратомир Вукашиновић, казао је , осећајући тешко бреме које притиска све нас, да је дошло задње време, да повратимо наше општине, да се ви радници вратите на своја радна места… Желим мир свом народу, да будемо сложни , да одгајамо у миру своју децу и унуке, а ја сам поносни прадеда седам праунука, истакао је Вукашиновић.

Поруку Лепосавцима, путем видео позива упутио је и доктор Миљан Михајловић, који је и почасни грађанин ове општине. Са видео екрана позвао је суграђане да подрже Српску листу, да изађу на изборе, да остану своји на своме и уједно подрже Зорана Тодића за градоначелника Лепосавића.

Пре ове завршне конвенције, слични предизборни скупови одржани су у Сочаници и Лешку, на подручју општине Лепосавић. В.Вукојевић