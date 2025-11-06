СРБИ СА КИМ КОЈИ ПЕШАЧЕ КА НОВОМ САДУ ДОЧЕКАНИ ИСПРЕД СКУПШТИНЕ
ВУЧИЋ: ПОНОСАН НА СРБИЈУ, ПОНОВО ПОЗИВАМ НА ДИЈАЛОГ
елики број грађана дочекао је Србе са Косова и Метохије који осми дан пешаче из јужне покрајине, како наводе, на народни скуп у Новом Саду против блокада и у „знак подршке држави Србији и председнику Александру Вучићу“. Скуп је завршен око 20 часова.
На платоу испред парламента дочекали су их грађани у народним ношњама, са сољу и погачом и уз песме „Тамо далеко“ и „Востани Сербие“, а пред почетак програма интонирана је и химна „Боже правде“.
Део грађана носио је заставе Србије, као и транспарент „Србија се покорити неће, док се Вучић по Србији креће“, „Срби са Косова и Метохије за Србију против насиља“, запаљене су бакље, а пушта се српска традиционална музика.
Председник Србије Александар Вучић објавио је на Инстаграму поводом скупа код Скупштине да је „поносан на Србију“, а потом и да „грађани Србије заслужују више од онога што им његови политички противници нуде“, поново упутивши позив на дијалог.
„Хвала за сваку изговорену реч. Не љутите се, чини ми се да грађани Србије заслужују више од овога што сте им понудили“, навео је Вучић уз постављени видео снимак на којем грађани који подржавају Дијану Хрку, мајку настрадалог Стефана Хрке у паду надстрешнице на Железничкој станици у Новом Саду – која је започела штрајк глађу пре три дана – скандирају увредљиве поруке и упућују му псовке.
Вучић је позвао још једном на дијалог истичући да је спреман да чује све њихове поруке.
„Драга браћо и сестре, још једном вас позивам на дијалог и спреман да чујем и овакве елитистичке и високоумне поруке, јер сваки разговор је, убеђен сам, благородан“, навео је Вучић.
Присутнима на скупу код Скупштине се прво обратио студент Медицинског факултета Универзитета у Београду Милош Павловић, који се противио блокадама високошколских установа од самог почетка.
„Желим да дам искрену подршку нашем народу са КиМ, јунацима који су се одважили да препешаче неколико стотина километара довде и тако искажу своју љубав према нашој отаџбини и солидарност са народом. Свака им част. Борба студената који желе да уче није политичка, већ је борба за правду, достојанство и за будућност Србије“, истакао је Павловић.
Председница парламента Ана Брнабић се захвалила народу на КиМ јер су „увек уз своју Србију, а посебно када је најтеже“ и што су, како је рекла, увек уз председника Вучића.
„И кад је лако и кад је тешко, и кад треба да се бори, и кад треба да се бори у међународној заједници за истину и правду. И вечерас сте са нама и хвала вам на томе. У ономе што они погрдно зову ћациленд, а ми поносно зовемо ћациленд. Зато што ћаци мисле својом главом. ћаци не скачу кад му кажу да скочи. Зато што сте ви људи овде у Пионирском парку, ћациленду сте ти који сте бранили и браните и мир и стабилност и пре свега уставни поредак Републике Србије“, закључила је Брнабићева.
Председник Српске напредне странке Милош Вучевић затражио је „опроштај од Срба са АП КиМ“, јер их Србија, како је рекао, није довољно чувала и замолио све да „чувају мир и да се никада више не деси да удари брат на брата“.
„Молим вас све, не само зато што су препешачили стотине километара, што су кренули са распетог Косова и Метохије да дођу до нашег главног града, а и даље да наставе на север, већ пре свега због тога што чувају српско име и презиме, чувају Србију већ 26 година на окупираном Косову и Метохији. Молим вас све да се чувамо, сабирамо и не делимо. Не морамо исто да мислимо, али Србија је једна и ово је један недељив народ“, навео је Вучевић.
Скупу је присутан и део ветерана, представници Владе Србије, министар финансија и здравља Синиша Мали и Златибор Лончар, као и директор Канцеларије за КиМ Петар Петковић. Народни посланик Српске напредне странке (СНС) Угљеша Мрдић, који штрајкује глађу од прошког петка, захвалио је свима који су дошли испред Скупштине Србије, а посебно Србима са Косова и Метохије, описујући их као јунаке.
Мрдић је поднео кривичну пријаву, тражећи да се утврди одговорност за пад надстрешнице у Новом Саду, и Тужилаштву за организовани криминал предао, како тврди, доказе и допуну доказа против Небојше Бојовића и Милутина Милошевића.
Групи Срба са Косова и Метохије који пешаче ка Новом Саду претходно је приређен дочек на Чукаричкој падини, где их је сачекао део грађана и ратних ветерана који их, како наводе, подржавају, а одатле су наставили пут ка Ади Циганлији и Београдском сајму.
Колона грађана предвођена председником СНС-а Вучевићем је на скуп подршке Србима са КиМ код Народне скупштине кренула од Музеја „Југославија“.
Две групе спојиле су се код Мостарске петље и одатле наставиле руту ка Скупштини Улицом кнеза Милоша.
Срби са КиМ кренули су на пут ка Новом Саду 29. октобра, а паузе за одмор правили су у Рашкој, Краљеву, Горњем Милановцу, Лазаревцу и Мељаку, одакле им се у шетњи придружио и део грађана суграђана.
Истовремено, у близини Дома Народне скупштине, на раскрсници Таковске и Булевара краља Александра, код заштитне ограде, окупио се велики број грађана који су се одазвали на позив студената у блокади да пруже подршку Дијани Хрки.
Кордон полиције и ограда раздвајају две групе грађана
Саобраћај је блокиран на делу раскрснице из правца Таковске у Кнеза Милоша, као и из Булевара краља Александра у Кнеза Милоша.
Министарство унутрашњих послова саопштило је да се испред Скупштине и на углу улица Таковске и Булевара краља Александра одржавају два јавна окупљања грађана, од којих је оно на платоу испред зграде парламента пријављено, а друго непријављено.
„Полиција је предузела све превентивне и оперативне мере ради очувања јавног реда и мира ради спречавања нарушавања јавног реда и мира и сигурности грађана и имовине. Апелујемо на све грађане да своје ставове исказују мирно и у складу са законом и подсећамо да је благовремено пријављивање јавних окупљања предуслов за њихово безбедно одржавање. У складу са законом, обезбеђиваћемо сва јавна окупљања, штитећи право грађана на мирно окупљање и обезбеђујући безбедност свих учесника и јавни ред и мир“, наводи се у саопштењу МУП-а.
И.Ј.