Срби са КиМ наставили пут ка Новом Саду, придружили им се мештани Рашке и Краљева
Групи од 60 Срба са Косова и Метохије, који су у среду ујутру кренули пешице ка Новом Саду како би дали подршку председнику Александру Вучићу и поручили да су против блокада, данас су се у колони придружили мештани Рашке и Краљева.
Срби са КиМ су синоћ стигли у Ушће где је за њих приређен велики дочек и где су се одморили, а јутрос су после одмора наставили пут.
Мештани Рашке и Краљева који су им се придружили кажу да на овај начин желе „да подрже браћу с Косова и Метохије у њиховом подвигу“, али и покажу да је српски народ сложан и јединствен.
Колона је данас наставила ка Краљеву, а успут се ори песма „Ја сам момче са Косова“.
План је да за десетак дана заједно стигну на велики народни скуп против блокада у Новом Саду.
Они су ка Новом Саду, на пут дугачак око 315 километара, кренули из Руднице како би подржали председника Александра Вучића и државу Србију и поручили да су против блокада и заустављања Србије.
У колони су Срби из централног Косова и Метохије – Грачанице, Косова Поља, Бадовца, Лапљег села, Добротина, Гуштерице, из Косовског Поморавља укључујући Горње Кусце, Стражу, Ранилуг, Партеш, као и из Лепосавића, Косовске Митровице, Звечана, Зубиног Потока и Штрпца.