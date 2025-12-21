Србину ухапшеном у Лешку одређено задржавање од 48 сати
Полиција привремених институција у Приштини привела је синоћ Видосава Митровића из Лешка, осумњиченог да је наводно помагао у извршењу кривичног дела – убиства у покушају Милана Вукашиновића из Лепосавића.
Осумњичени Видосав Митровић је дао свој исказ и у потпуности негирао своје учешће у догађају, наводећи лако проверљив алиби.
Њему је одређено задржавање од 48 сати, а даљи ток поступка зависиће од одлуке основног тужилаштва у Митровици.
Видосава Митровића браниће адвокати Дејан Васић и Бојана Србљак.
Полиција, тачније сектор за истрагу тешких кривичних дела, у свом извештају о хапшењу у Лешку наводи да је по налогу суда, претресла кућу и пратеће просторије осумњиченог мушкарца за кога се сумња да је учествовао у пружању помоћи у извршењу кривичног дела.
Додаје се да се тај случај догодио првог новембра ове године, а да је жртва мушкарац са КиМ.
Током претреса пронађени су и заплењени следећи материјални докази: девет мобилних телефона, један лаптоп, три документа А4 формата, једна ловачка пушка са 39 метака, један прслук с метком за ловачку пушку и једна цев за пиштољ.
Осумњичени је, наводи се, након испитивања, притворен по одлуци тужиоца.
Канцеларија за Косово и Метохију саопштила је да се ради о неоснованом хапшењу. Упозорава да је „Аљбин Курти наставио своју насилну предизборну кампању неоснованим хапшењем Видосава М.“.