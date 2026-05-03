Српска листа: ЦИК у Приштини наставља да нам ускраћује право на праћење избора
Српска листа саопштила је да јој је данашњом одлуком ЦИК-а у Приштини омогућено учешће у само 14 од 38 општинских изборних комисија на ванредним изборима за скупштину привремених приштинских институција 7. јуна, што је, како наводе из те странке, наставак ускраћивања права Српској листи на праћење избора.
листа саопштила је да је одељење за изборне операције привремених приштинских институција предложило данас централној изборној комисији у Приштини да усвоји одлуку да Српска листа има чланове у свега 14 општинских изборних комисија од 38 колико се формира у свим општинама, што је ЦИК усвојио, упркос, како наводе из СЛ, противљењу члана СЛ.
“Наставља се пракса да се онемогућава право нашем политичком субјекту да прати и контролише изборе у складу са законом и демократским стандардима, а то покреће сумњу у изборни процес имајући у виду резултате претходних избора када су наши политички противници, а Куртијеви миљеници добијали албанске гласове у срединама где деценијама нема Срба“, наводи се у саопштењу Српске листе.
Нажалост, додали су, “ово су четврти избори у годину и по дана, и по четврти пут се суочавамо са истом ситуацијом“.
“Иако имамо право на жалбу, поставља се питање да ли је она смислена ако до сада наше жалбе, чак и када би биле усвојене, нису донеле никакву позитивну промену, а извештаји међународних посматрача ову тему остављали по страни или нерадо помињали у пар реченица, легализујући овакво понашање ЦИК и оцењујући изборе као демократске и инклузивне“, додају из СЛ.
“И поред свих притисака, чак и уз кршење закона, уверавамо наше грађане да ће Српска листа наставити борбу за права српског народа и нећемо дозволити да нас овакве подле игре спрече у борби за права српског народа, а пре свега право да наш народ сам себи бира представнике који ће радити у интересу грађана, а не служити режиму у Приштину“, наводи се у саопштењу Српске листе.