Српска листа на завршној конвенцији у Звечану: Сутра гласамо за опстанак Срба на КиМ
Српска листа одржала је у Звечану последњу конвенцију у оквиру кампање за локалне изборе на КиМ. Са скупа је поручено да се српски народ сутра оловком бори за свој опстанак на вековним огњиштима и за будућност српске деце, а истакнуто је и да то неће бити само победа Српске листе већ и целог српског народа, српске слободе, којом ће се чувати све што је српско на КиМ.
Конвенција у пуном Дому културе у Звечану, који је био украшен балонима у бојама српске тробојке, почела је интонирањем химне „Боже правде“, а присутни су развили заставе Србије и Српске листе и скандирали „Србија“ и „победа“.
Председник Српске листе Златан Елек истакао је да Срби на КиМ у недељу морају да буду јединствени и сложни како би сачували шест општина јужно од Ибра и вратили четири општине северно од Ибра.
Како је нагласио, само јединствени и сложни могу да сачувају све што је српско на КиМ. „Само јединствени и сложни можемо да сачувамо наш народ, будућност“, истакао је Елек.
Према његовим речима, данас су се окупили у Звечану како би послали поруку онима у Приштини, али и међународној заједници да ће сутра на Михољдан однети убедљиву победу на изборима, још већу и убедљивију него на парламентарним изборима. Том победом, како је додао, лажне градоначелнике ће послати у политички заборав.
„Поносно стојим испред вас и могу да вам кажем да смо добили 400 нових места за запошљавање у здравству и све то захваљујући држави Србији и председнику Александру Вучићу. На тај начин, збринућемо 400 породица на КиМ“, рекао је.
Елек је истакао да Српска листа није само политичка партија. „То је наш бедем, веза Срба са КиМ са матицом Србијом и са Београдом, једина која неће да се одрекне Србије и свог народа, 12. октобра сложно можемо до победе, као један народ, као један глас, као једна листа, као један број, број 170“, поручио је Елек.
„Да вратимо достојанство четири општине на северу“
Потпредседник Српске листе и кандидат за градоначелника Звечана Драгиша Миловић поручио је окупљенима да сутра гласају за опстанак, за бољу будућност и позвао их да то учине тако што ће заокружити број 170.
„Гласајмо за Српску листу, да вратимо достојанство четири општине на северу и да видимо леђа тим лажним, нелегитимним градоначелницима у нашим северним општинама“, казао је Миловић. Наводећи да је Звечан привилегован да буде домаћин завршне конвенције Српске листе, истакао је да је вековима био, а и да је данас, бастион и тврђава одбране српства и српских интереса.
Према његовим речима, циљ је да се сутра победом врати нада и оптимизам да на КиМ где су рођени имају перспективу, да граде будућност за њих и њихову децу. Како је рекао, пре неколико месеци из исте сале су кренули на парламентарне изборе.
„Били су притисци, називали су нас терористима, криминалцима, издајницима, а ми смо направили први корак, освојили смо девет мандата и видимо зашто су нам украли тај један, да би Курти могао да маше да има Србина за потпредседника Скупштине“, казао је Миловић.
Председник привременог органа општине Звечан Иван Тодосијевић на почетку свог обраћања позвао је присутне да још јаче скандирају „Србија“ како би сви, како је рекао, чули, видели и знали да им је Србија у срцу.