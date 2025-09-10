Српска листа: Нелегитимни одборници у северној Митровици донели нелегалну одлуку о промени намене земљишта
Члан председништва Српске листе Милан Радојевић изјавио је да су нелегални и нелегитимни одборници Скупштине општине Северна Митровица донели противзакониту одлуку о промени намене земљишта у том граду, поручивши да ће бити поништена.
На ванредној седници Скупштине општине Северна Митровица, најављеној неколико сати пре одржавања, одборници су јуче једногласно усвојили одлуке о промени намене земљишта са пољопривредног у грађевинско. На њима ће, према предлогу, бити изграђено дечје обданиште, стамбени објекти и зграда у Бошњачкој махали.
Милан Радојевић је у објави Српске листе истакао да је „одлука донета без јавне расправе и без аукције, мимо закона и интереса грађана“.
Указао је на члан 10 Закона о давању на коришћење општинске непокретне имовине, који прописује да општинска руководства не могу да доносе одлуке о коришћењу и располагању непокретностима од дана расписивања локалних избора.
„Значи ова одлука је потпуно противзаконита, потпуно нелегална и уверавам све грађане, да ће по одласку ове нелегалне и нелегитимне општинске власти и доласком нове власти, све одлуке бити поништене, а они који су гласали за ове противзаконите одлуке, одговарати пред надлежним судовима“, изјавио је Радојевић, кандидат Српске листе за председника општине северног дела Кососвке Митровице.
Позвао је Министарство локалне самоуправе у Приштини да реагује и поништи одлуку.