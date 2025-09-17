СРПСКА ЛИСТА ПОБЕДОНОСНО КОРАЧА КА ИЗБОРНОМ ДАНУ
– Победа Српске листе у свих 10 српских општина од пресудног је значаја за опстанак Срба и то добро разуме наш народ који зна да само градоначелници Српске листе могу да осигурају опстанак и даљи развој – истиче Петковић
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић истакао је да је дијалог у Бриселу постао место где Приштина одавно само симулира преговоре, јер, како је оценио, представнике привремених институција самоуправе, договор и трагање за компримисним решењем – не интересује. Петковић је говорећи о локалним изборима на Косову и Метохији 12. октобра, нагласио да је победа Српске листе у свих 10 српских општина од пресудног значаја за опстанак Срба. Он је подсетио да је званичну изборну кампању Српска листа симболично означила пуштањем дигиталног сата који откуцава време до смене Куртијевих гаулајтера у српским општинама на северу КиМ. – Победа Српске листе у свих 10 српских општина од пресудног је значаја за опстанак Срба и то добро разуме наш народ који зна да само градоначелници Српске листе могу да осигурају опстанак и даљи развој. Да би се наставило са свим важним пројектима у интересу српског народа, важно је да покажемо пуно јединство и слогу исказану у снажној и убедљивој победи Српске листе – истакао је Петковић, додајући да то што је Курти на све начине покушао и покушава да угаси Српску листу, показује ко се једино искрено и свим срцем бори за интересе српског народа. Додаје да зато званични Београд „свом снагом” пружа подршку Српској листи на предстојећим изборима, као једином легитимном представнику српског народа на Косову и Метохији. На питање колико су чврсте гаранције да ће Срби моћи несметано да учествују у предизборном процесу, будући да власт у Приштини на челу са Куртијем годинама доследно ради на рушењу политичких права и капацитета српског народа на Косову и Метохији, Петковић у интервјуу за Новости истиче да је Српска листа спремно ушла у кампању и да победоносно корача ка изборном дану, поред свих проблема са којима се суочава од стране Куртијевог режима.
ЦИЉ КУРТИЈЕВИХ НАПАДА ПРОТЕРИВАЊЕ СРБА
Наглашавајући да је циљ свих Куртијевих напада протеривање Срба са Косова и Метохије, Петковић опомиње да приштински режим 12 година одбија да испуни своју главну обавезу, а то је формирање Заједнице српских општина, што јасно указује да не желе да испуне обавезе из дијалога. – То је посебно изражено од доласка на власт Аљбина Куртија, који је исказао отворено непријатељство према дијалогу и процесу нормализације односа. Додатно, у тој својој шовинистичкој политици мржње, Курти је отишао и корак даље када су у питању Срби. Противправним затварањем српских институција, прогоном српског становништва, као и широким спектром институционалног насиља, српски народ се под Куртијевим режимом нашао у никад горој животној ситуацији – опомиње директор Канцеларије за КиМ и наводи да управо зато оснивање ЗСО није само ствар преузетих обавеза, већ и питање опстанка Срба на Косову и Метохији.
НАША БОРБА ЗА КИМ НИЈЕ ТРКА НА СТО МЕТАРА, ВЕЋ МАРАТОН
Директор Канцеларије за КиМ Петар Петковић истиче да иако се суочавамо са озбиљним проблемима и изазовима по питању наше јужне покрајине да се као држава и народ морамо наоружати стрпљењем, будући да не постоји пречица до оног компромисног решења које би било у складу са нашим националним интересима. – Наша борба за Косово и Метохију није трка на сто метара, већ маратон. Да бисте у таквој трци могли да уопште размишљате о успеху, потребна је несаломива унутрашња мотивација и спремност. То не значи да заступам идеју да питање КиМ треба да оставимо на решавање нашим унуцима. Напротив. Верујем да је дужност наше генерације да то питање реши, и надам се да ће комбинацијом наше сопствене решености и неких другачијих геополитичких околности то и бити могуће у догледној будућности – казао је Петковић. На питање да ли је, с обзиром на немоћ коју је показала ЕУ у дијалогу, постизање праведног и компромисног решења за Косово и Метохију уопште могуће без повратка тог питања у међународни оквир, уз водећу улогу Савета безбедности УН, Петковић је подсетио да је измештање дијалога из оквира Уједињених нација на европски терен последица низа лоших околности, али и погрешних одлука са далекосежним последицама тадашње власти ДОС-а.
ЗАХВАЉУЈУЋИ ПРЕДСЕДНИКУ ВУЧИЋУ БОЉА ПОЗИЦИЈА СРБИЈЕ
Петковић је нагласио да је српска позиција данас захваљујући председнику Александру Вучићу, по питању Косова и Метохије још боља у оквиру Генералне скупштине УН, с обзиром да је 28 држава чланица ове кровне светске организације повукло признање тзв. Косова. – Преговоре од 2011. године Београд води уз посредство ЕУ, али многи други у свету желе да се питају када је реч о Косову и Метохији и та чињеница ће морати да се узме у обзир ако у неком тренутку буде постојала шанса за постизање некаквог свеобухватног решења у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности УН – истиче Петковић. И док наводи да су 22 државе чланице ЕУ признале једнострано проглашену независност тзв. Косова, Петковић подсећа да у Генералној скупштини УН имамо већину непризнавача, као и две сталне чланице Савета безбедности са правом вета које подржавају Србију у борби за заштиту територијалног интегритета и суверенитета. Петковић опомиње да би Европска унија по питању статуса Косова и Метохије морала да буде неутрална, будући да пет држава чланица Уније не признаје такозвано Косово, али да се у стварности ЕУ често понаша другачије.
КЉУЧНА ПОМОЋ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ
На питање да ли се и како може зауставити насиље Приштине која наставља са узурпацијом предузећа на Косову и Метохији у српском систему и отимањем имовине, директор Петковић је подсетио да је то питање са којим се Србија суочава од 2000. године, али да држава чини све да помогне Србима на Косову и Метохији. – Као држава, заједно са нашим представницима на терену, чинимо све да помогнемо нашем народу којем је једностраним и противправним потезима Приштине ускраћено право на рад, уз бројна друга права. Ниједан радник није, нити ће остати без својих принадлежности које исплаћује држава Србија и она се у дан исплаћују. Такође, 5.000 наших социјално најугроженијих незапослених Срба са Косова и Метохије већ добија сваког месеца финансијску помоћ државе Србије у износу од 20.000 динара, а од октобра још 5.000 људи биће обухваћено овим програмом – истакао је Петковић. Наводећи да су то конкретне, опипљиве мере подршке нашем народу да остане и опстане на својим вековним огњиштима он је подсетио да је само у здравству на КиМ отворено више од 1.500 радних места за неколико година. Р.К.